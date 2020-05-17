SPOR Gaziantep FK tempo artırdı

SPOR Gaziantep FK tempo artırdıVIDEO YOKEyyüp BURUN GAZİANTEP,(DHA) -Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlıklarını yoğun tempoyla sürdürüyor.

17.05.2020 13:55 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:58
SPOR Gaziantep FK tempo artırdı
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Eyyüp BURUN GAZİANTEP,(DHA) -
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlıklarını yoğun tempoyla sürdürüyor.
Antrenörler Erdal Güneş ve Şener Gençtürk yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idmanın ana bölümünde üç grup halinde yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi. A Takım kaleci antrenörü Radu'nun karantinada olmasından dolayı, alt yapıda görev yapan kaleci antrenörü Mustafa Özdemir, kaleciler ile birlikte özel program eşliğinde çalıştı.
Gaziantep FK'da ülkesine giden ve dönüşte karantina altına alınan Alexandru Maxim dışında tüm futbolcular takımla birlikte çalıştı. SPOR Gaziantep FK tempo artırdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Erdal Güneş, Gaziantep, DHA, Güncel, Haber

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