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SPOR Genç futbolcu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle antrenmanlarını evinde yapıyor

SPOR Genç futbolcu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle antrenmanlarını evinde yapıyorNurettin Korkmaz: Bir odamı antrenman salonu yaptım"Futbol oynamayı çok özledim"Samed Aydın SUN /KAYSERİ, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı gençler için...

05.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:56
SPOR Genç futbolcu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle antrenmanlarını evinde yapıyor
Nurettin Korkmaz: Bir odamı antrenman salonu yaptım
"Futbol oynamayı çok özledim"
Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı gençler için sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıklamasının ardından Hes Kablo Kayseri spor 'un genç yeteneği Nurettin Korkmaz da (17) antrenmanlarını evinde sürdürmeye başladı. Türk futbolunun gelecek vaat eden isimleri arasında yer alan Korkmaz, "Futbol oynamayı çok özledim. En güçlü şekilde sahalara dönmek istiyorum" dedi.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 20 yaş ve altı gençler de sokağa çıkamayacak. Uygulanan tedbirler kapsamında Hes Kablo Kayserispor'da 20 yaşın altındaki 5 futbolcudan biri olan Nurettin Korkmaz da yaşadığı evin bir odasını antrenman merkezine dönüştürdü. Sokağa çıkma yasağının ardından günlük idmanlarını evinde yapmaya başlayan sarı kırmızılıların genç kanat oyuncusu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
"BİR ODAMI ANTRENMAN SALONU YAPTIM"
Koronavirüsün spor camiasını da etkilediğini belirten Nurettin Korkmaz, "Koronavirüs sonucu bizler de en yakından etkilenen isimlerden olduk. Virüsün yayılması ve liglerin ertelenmesi sonucu fiziksel anlamda kendimizi sürekli hazır halde tutmak adına antrenmanlarımıza devam ediyoruz. 'Evde kalın' çağrılarına uyarak ben de evimin bir odasını antrenman merkezi yaptım. Günlük antrenmanlarımı burada yapıyor, kondisyon sağlıyorum. Takım arkadaşlarımla ve aynı formayı giymekten onur duyduğum ağabeylerimle birlikte omuz omuza yeniden taraftarlarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bu süreci atlattıktan sonra, ligde kalacağımıza da inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"FUTBOL OYNAMAYI ÇOK ÖZLEDİM"
Sarı kırmızılıların genç yeteneği, sakatlık geçirdiği dönemde kulüp başkanı Berna Gözbaşı ve futbol camiasının manevi desteğini her zaman yanında hissettiğini de kaydetti. Nurettin Korkmaz, "Yaklaşık 4 ay önce büyük bir sakatlık geçirdim. Bu süre zarfında gerek kulübüm, gerekse de Berna başkanın ve tüm futbol camiasının destekleri ile güzel bir yol kat ettik. Onların inanılmaz destekleri ile eskisinden daha iyi bir futbol ortaya koymak adına elimden geleni yapacağım. Futbol oynamayı çok özledim. En güçlü şekilde yeşil sahalara dönmeyi istiyorum. Herkesi evlerinde kalmaya, çağrılara kulak vermeye davet ediyorum. Önce sağlık" şeklinde konuştu.
(FOTOĞRAFLI) SPOR Genç futbolcu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle antrenmanlarını evinde yapıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Futbol, Genç, Güncel

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SPOR Genç futbolcu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle antrenmanlarını evinde yapıyor
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