Spor gençlerbirliği futbolcusu berat özdemir hamza hoca ile üstün bir performans sergiledik

SPOR Gençlerbirliği futbolcusu Berat Özdemir Hamza Hoca ile üstün bir performans sergiledikHedefe ulaştıkça yeni hedefler koyuyoruzTransfer haberleri mutluluk vericiMert Çetin güzel bir yol açtıUmarım ülkemi yurt dışında temsil ederimŞenol hocanın gelmesiyle genç futbolculara verilen değer arttıİbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER - Namık Kemal KILINÇ ANTALYA,(DHA)Gençlerbirliği'nin genç futbolcusu Berat Ayberk Özdemir, Hamza hoca geldikten sonra üstün bir performans sergiledik. Bireysel olarak herkesin performansı arttı. Bunun en büyük etkisi Hamza hoca ve ekibi dedi.Özdemir, ligin ilk yarısı, hem kendi hem de takımın hedefleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.HAMZA HOCA İLE ÜSTÜN BİR PERFORMANS SERGİLEDİKTakımdaki aile havasının oyuna da yandığını söyleyen Berat Aydemir, Hamza hoca geldikten sonra üstün bir performans sergiledik. Bireysel olarak herkesin performansı arttı. Bunun en büyük etkisi Hamza hoca ve ekibi. O geldikten sonra geri düştüğümüz ya da sayı olarak eksildiğimiz maçlarda vazgeçmeyerek sonuna kadar mücadele edip istediğimizi aldık. Biz Hamza hoca ve bütün hocalarla baba oğul gibiyiz. Bu benim için de geçerli, kaptanımız Sessegnon için de, forvetimiz Stancu için de geçerli. İdman saatleri için konuştuğumuzda değişim oluyor, yorgunsak ona göre değişimler oluyor. Kulüpte daha keyifli olalım diye bunlar yapılıyor. Bizim de yüzümüz gülünce bu da performansımıza yansıyor diye konuştu.HEDEFE ULAŞTIKÇA YENİ HEDEFLER KOYUYORUZHer geçen gün daha da iyi bir performans gösterdiklerine değinen Özdemir, Hamza hoca geldiğinde hedeflerimize ulaştıkça yeni hedefler belirleyeceğiz demiştik. Hocamız geldikten sonra 2 mağlubiyet aldık. Mağlubiyet sayısını burada tutarak galibiyet sayımızı artırmak istiyoruz. Oyunumuz her hafta gelişiyor. Topun daha çok bizde kaldığı, daha çok hücum yaparak, daha çok şut çektiğimiz bir oyun anlayışını oturtmak istiyoruz dedi.TRANSFER HABERLERİ MUTLULUK VERİCİAdının transfer konuşmalarında geçmesiyle ilgili olarak da Özdemir, Transfer haberlerini duymak mutluluk verici ama genç bir oyuncu olduğum için de bazen beni zorluyor. İnişler çıkışlar olsa da kendi payıma çok şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Tabii ki transfer haberleri beni mutlu ediyor. Transfer haberlerinin çoğalması için daha çok çalışıyorum ve performansımı arttırmaya çalışıyorum ifadelerini kullandı.MERT ÇETİN GÜZEL BİR YOL AÇTIAvrupa'da forma giyme hayali olduğunu dile getiren Aydemir, Mert Çetin bu konuda ben ve takım arkadaşlarıma güzel bir yol açtı. Ben de direk Avrupa'ya giderek kendimi ve kulübümü, ailemi temsil etmeyi çok istiyorum. Her Türk genci gibi biz de futbol izleyerek büyüdük. La Liga olsun, Bundesliga olsun, Serie A olsun. Oralarda oynamak, kendimi geliştirmek, farklı ülkelerde faklı kültürler görmek güzel hayaller ve umarım bu hayalleri gerçekleştirebilirim. Tabii ki bir uyum süreci olacaktır. Tabi hayatınız değişecek ama o uyum sürecinden sonra orada da kendimi kanıtlayarak daha iyi yerlere gelebileceğimi düşünüyorum şeklinde konuştu.UMARIM ÜLKEMİ YURT DIŞINDA TEMSİL EDERİMTakım arkadaşları tarafından da takımın en yetenekli oyuncuları arasında gösterilmesiyle ilgili olarak Özdemir, Bunun en büyük nedenlerinden birisi dil bilmem. Portekizliler hariç hepsiyle az çok anlaşabiliyorum. Portekizli futbolcularla da tercümanlar aracılığıyla anlaşabiliyoruz. Yabancı futbolcuları hep seven birisi olarak onlarla ilişkilerimi de hep yakın kuruyorum. Beni örnek göstermeleri güzel bir şey. Umarım dedikleri gibi olur ve ülkemi dışarıda temsil ederim dedi.ŞENOL HOCANIN GELMESİYLE GENÇ FUTBOLCULARA VERİLEN DEĞER ARTTIA Milli Takım'ın EURO 2020'de başarılı olacağını inandığını söyleyen genç futbolcu, Şu anki milli takımı 80 milyon özlem içinde bekliyordu ve bu yıl kavuştuk. Milli takımın her maçını büyük bir coşkuyla, mutlulukla, huzurlu bir şekilde izleyebiliyoruz. Sahada 90 dakika terlerinin son damgasına kadar mücadele eden, birbirine kenetlenmiş bir oyuncu grubu var. Şenol hocanın gelmesiyle genç oyunculara verilen değer de arttı. Ozan Kabak olsun, Mert bu sene gitti, yeni yeni toparlamış genç arkadaşlarımız bunlar. Şu an Ümit Milli Takım oyuncusuyum ve hedeflerimden birisi de Şenol hoca o fırsatı verdiğinde oraya giderek en iyi şekilde ülkemi temsil etmek açıklamasında bulundu.