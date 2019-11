SPOR Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Avrupa 'nın en modern statlarına, en kaliteli tesislerine sahibizSponsorları yeniden sektöre kazandırmak gerekiyorOLGUCAN KALKAN ' İBRAHİM ALİOĞLU ' ALİ DANAŞ İSTANBUL,(DHA) ?Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sahip olduğumuz tesisler, alt yapı imkanlarımız, hepimizin malumu. Pek çok ülkenin 40-50 yılda yapacağı tesisleri, 17 yıl gibi bir zamanda gerçekleştirdik. Avrupa'nın en modern statlarına, en kaliteli tesislerine sahibiz dedi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Futbol Ekonomi Formu'nda açıklamalarda bulundu. Organizasyonun herkes için hayırlı olması temennisinde bulunan Kasapoğlu, Sporumuz futbolumuz ve geleceği adına önemli formun, herkese hayırlar, bereketler getirmesini temenni ediyorum. Futbolu tüm paydaşlarını birlikte konuşmak, geleceğini tasarlamak önemli bir açılım, misyon ifadelerini kullandı.Futbolun eğlence sektörünü domine eden bir spor faaliyeti olduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, Her yıl istikrarlı bir şekilde büyüye, büyük bir endüstriyi bünyesinde barından, cağımızın eğlence sektörünü domine eden bir spor faaliyeti olarak ele almak gerekiyor. Dünya futbol ekonomisi 50 milyar Dolar'ı aşmış durumda. Avrupa'da bu ekonominin 3'te 2'sini tek başına yürütüyor. Bunun da yüzde 15'i de İtalya, Fransa, Almanya'yı da kapsayan 5 büyük ligde toplanıyor. Elde ettikleri gelir 15-18 milyar Euro arasında. Ülkemize baktığımız zaman ise sadece Süper Lig'in değeri 615 milyon Euro. Avrupa'da 7'nci sırada olsak da ilk 10'a giremeyen Hollanda, 1 milyar Euro ile Türkiye'nin üstünde gelire sahip. Hak ettiğimiz değeri kazandırmak önemli bir misyon. Çok önemli, radikal kararlar almamız gereken süreci birlikte yaşıyoruz. Premier Lig'i örnek aldığımızda orası bir şirket ve bu şirket en üst yetenek, dolu tribün hedefleriyle kurulmuş bir yapı. Kurulum kadar pazarlama da önemli. 27 yılda Premier Lig'in bu noktaya gelmesinin sebebi hızlı oyun, oynanan oyununun cazibesi, ligin kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar, statların tamamına yakınının dolu olması... Premier Lig, İngiltere devletine 2.1 milyon Sterlin vergi üretmiş durumda. Türkiye olarak bu konuda bu endüstrinin dominolarından birisi haline gelmek için futbola bütüncül bir bakış açısıyla hep birlikte bakmak zorundayız diye konuştu.AVRUPA'NIN EN MODERN STATLARINA, EN KALİTELİ TESİSLERİNE SAHİBİZBakan Kasapoğlu, seyirci ortalamasına bakıldığıda Avrupa'da en yüksek oranda artış gösteren liglerden birinin Süper Lİg olduğunu ifade ederek, Sahip olduğumuz tesisler, alt yapı imkanlarımız, hepimizin malumu. Pek çok ülkenin 40-50 yılda yapacağı tesisleri, 17 yıl gibi bir zamanda gerçekleştirdik. Avrupa'nın en modern statlarına, en kaliteli tesislerine sahibiz. Futbolun şahlanışını hep birlikte göreceğimize inanıyorum. Sürdürülebilir bir anlayışla futbolu yönetmemiz lazım. Süper Lig kulüplerinin toplam borcu 15 milyar Dolar'a yakın. Ligin toplam geliri ise 4 milyar Dolar'ın biraz üstünde. Her yıl 10 milyara yakın açık yaşadığımız görülüyor. Bunun bu şekilde devam etmeyeceğini hep birlikte görüyoruz. Aklın yolu bir. Atılacak adımlar belli. Ancak, özellikle ifade etmek istiyorum yönetimlerimizin sportif başarıya değil, finansal, idari disipline eş güdümlü olarak odaklanmaları gerektiğine inanıyorum. Stratejilerin üretilmesi gerektiğine inanıyorum. Futbol ekonomisinin sadece yayın haklarından ibaret olmadığını anlamamız gerekiyor. Sponsorlar, spor ekonomisinin en önemli yapı taşlarından birisi. Sponsorların var olmalarını sağlamalıyız. Küresel bir rekabet alanında özel bir sektörden gelecek desteklerin çok önemli olduğuna inanıyorum. Açıkları devlet desteği üzerinden kapatmak, devleti en büyük sponsor yapar. Bu da sürdürülebilirlik açısından rasyonel değil şeklende konuştu.SPONSORLARI YENİDEN SEKTÖRE KAZANDIRMAK GEREKİYORSponsorları yeniden sektöre kazandırmak gerektiğinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, Kaliteyi yükseltecek olan elbette kulüpler. Seyircilere ne sunduğumuzu analiz etmemiz gerekiyor. Her açından pozitif futbol anlayışına yönelmemiz lazım. Seyirci; hem sahada hem tesiste hem de oyuncu olmaktan keyif almalı. Sığ kavgalardan seyircilerimizi başka yöne çekmemiz lazım. Milli takım enerjisini hep birlikte yaşadık. Ben hocanın, oyuncuların, federasyonun EURO 2020'de de bizi güçlü bir şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. EURO 2020'nin sonra sırada Tokyo var. Tokyo bizim için önemli bir süreç. Tüm branşlarda başarı bir temsili hep birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum. Her bireyin günlük yaşamının bir diliminde sporu öncelik olarak düşünmesi ve eyleme geçirmesi çok önemli. Her türlü imkanımız var. Futbol, yüzme, basketbol... 3 bine yakın mahallede futbol alanlarımız var. Cumhurbaşkanımızın spor vizyonu çok önemli. Bizlere de bu çıtayı yükseltme görevi düşüyor. Sporumuzun sorunlarını tartışacağımız bir çalıştayı, tüm tarafları bir araya getirerek toplayacağız. Daha çok çalışacağız, beraber olacağız. Her sektörde milli olarak başarıyı yakalayacağız. Bu forum gerçekten çok önemli. Bu değerli formun hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi.