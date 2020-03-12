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SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı, milli sporculara burs verecek vakıf üniversitelerinin sayısını...

Gençlik ve Spor Bakanlığı, milli sporculara burs verecek vakıf üniversitelerinin sayısını 52'ye çıkardı (2)

12.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:26
Gençlik ve Spor Bakanlığı, milli sporculara burs verecek vakıf üniversitelerinin sayısını 52'ye çıkardı (2)
SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı, milli sporculara burs verecek vakıf üniversitelerinin sayısını...

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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