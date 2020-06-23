SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Sinop'a 19 milyon liralık yatırım

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Sinop'a 19 milyon liralık yatırımANKARA, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimizin, vatandaşlarımızın nerede neye ihtiyaçları varsa onları gidermek, onlar için çalışmak bizim için bir onurdur, görevdir.

23.06.2020 15:28 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:38
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Sinop'a 19 milyon liralık yatırım
ANKARA, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimizin, vatandaşlarımızın nerede neye ihtiyaçları varsa onları gidermek, onlar için çalışmak bizim için bir onurdur, görevdir. Çalışma arkadaşlarımla, yöneticilerimizle birlikte bu çıtayı her geçen gün yükselteceğiz" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve ilçe belediye başkanlarını kabul etti. Bakanlık merkez binada gerçekleşen görüşmede, Sinop'a yapılacak 19 milyon liralık yatırımlar için protokoller imzalandı.
Bakan Kasapoğlu yaptığı konuşmada, kuzeyin incisi Sinop için bir arada olduklarını belirterek, "Sinop'un bugünü, yarınları için bugüne kadar yürütmüş olduğumuz çalışmaları protokollerimizle taçlandıracağız. Yeni bir aşamaya geçmiş olacağız. Şimdiden Sinop için hayırlı uğurlu olsun" dedi.
"ÜLKEMİZ HER ALANDA GÜÇLÜ ALTYAPISINI TÜM DÜNYAYA İSPATLADI"
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm insanlığın önemli bir süreçten geçtiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ülke olarak bu mücadeleyi Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, liderliğiyle çok başarılı bir şekilde yönetmenin haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu süreçte bazı konuları kısa süreliğine de olsa ertelemiş olduk. Geçen hafta Amasya ile başlatmış olduğumuz protokollere bugün Sinop ile devam ediyoruz. Bu süreçte ülkemiz her alanda güçlü altyapısını tüm dünyaya ispatlamış oldu. Ülkemizin dört bir yanına ilmek ilmek işlenmiş yurtlarımız, karantina süreçlerinde mükemmel ev sahipliği yaptı, önemli bir misyon ifa etti. Yurtlarda yatırımımız hızlı bir şekilde devam ediyor. 'Durmak yok, yola devam, hizmete, yatırıma devam' anlayışımız bugünkü protokolümüzle birlikte Sinopumuz için de devam ediyor."
Yatırımların artarak devam edeceğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Bizler her karış toprağına aşık olduğumuz memleketimize hep birlikte hizmet etmenin sevincini, heyecanını yaşıyoruz. Sağlık, sanat, sanayi, ekonomi, eğitim, ulaşım ve tarımda nasıl devasa hamleleri gerçekleştirdiysek, Sayın Cumhurbaşkanımızın spora, sporcuya, gençlere önem veren anlayışıyla gençlik ve sporla ilgili hamlelerimizi, yatırımlarımızı daha güçlü bir şekilde sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Bugünkü yatırımlarımız sadece bugünler için değil, bu aziz vatanın yarınlara olan kutlu yürüyüşü için çok mühim, stratejik" şeklinde konuştu.
"ÇITAYI HER GEÇEN GÜN YÜKSELTECEĞİZ"
"Biz Türkiye'nin dünyanın kalbi olduğuna inanıyoruz" diyen Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"O yüzden ki Anadolu da Türkiye'nin kalbidir. Anadolumuzun her bir köşesi için hiçbir ayrım gözetmeksizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yatırımlarımız, pek çok anlamda gençlerimiz için ortaya koymuş olduğumu gayretlerimiz artarak devam edecek. Gençlerimizin, vatandaşlarımızın nerede neye ihtiyaçları varsa onları gidermek, onlar için çalışmak bizim için bir onurdur, görevdir. Çalışma arkadaşlarımla, yöneticilerimizle birlikte bu çıtayı her geçen gün yükselteceğiz. İnşallah Sinop'tan, ilçelerinden daha çok şampiyonlar yetiştireceğiz. Onlar da bu ülkenin şanlı bayrağını sporcu, bilim insanı, alanında başarılı profesyoneller olarak inşallah gururla dalgalandıracak. Buna inanıyoruz."
Bakan Kasapoğlu, "Biz inşa eden, geliştiren, üreten, taş üstüne taş koyan bir zihniyetin temsilcileriyiz. O yüzden omuz omuza bu çalışmalarımızı güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Sinop'un TÜİK verilerine göre en mutlu şehirlerden biri olduğunu biliyorum. İnşallah, bu yatırımlarla Sinoplunun mutluluğuna mutluluk katacağız" diye konuştu.
SİNOP'A YAPILACAK YATIRIMLAR
İmzalanan protokoller kapsamında Sinop'a yapılacak yatırımlar ise şunlar:
"2 yarı olimpik yüzme havuzu, 1 spor salonu, 1 sentetik çim yüzeyli futbol sahasına 2'li soyunma odası, 500 kişilik çelik tribün yaptırılması, mevcut betonarme tribünün onarımı ve üstünün kapatılması, 8 sentetik çim yüzeyli futbol sahası (Halı saha), 2 kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası (Halı saha), 2 basketbol-voleybol sahası, 1 yürüyüş yolu, 3 çok amaçlı mini basketbol sahası, 2 futbol sahasının bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi." SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Sinop’a 19 milyon liralık yatırım

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Kasapoğlu, Sinop, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL’ler 5 bin TL’ye satılıyor Haber
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Yemeksepeti CEO’sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü Haber
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Metin Feyzioğlu’nun Anıtkabir’den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB’de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı Haber
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi Haber
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Son Dakika: İstanbul’daki selde bir kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
Haberler››Güncel››SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Sinop'a 19 milyon liralık yatırım - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:42: Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadını kurtaran adam konuştu - Haber 18:42: Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar saniye saniye kameralara yansıdı - Haber 18:41: FLAŞ - Haber 18:41: Almanya'nın Warendorf şehrinde vakaların artması üzerine eski önlemlere dönüldü - Haber 18:39: Kosova'da şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü - Haber 18:14: Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti - Haber 17:40: Esenyurt'ta sel sularında mahsur kalan çocuk mahalleli tarafından kurtarıldı - Haber 16:19: Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü - Ekonomi 12:03: Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti - Ekonomi