Spor giovanni lonardi bu birinciliğin anlamı çok büyük

SPOR Giovanni Lonardi Bu birinciliğin anlamı çok büyükGökhan HEBEPÇİ - Cenk KAYA ANTALYA, (DHA) -Tour of Antalya 'nın Kemer-Antalya etabını kazanan Giovanni Lonardi, Zor tabiat şartlarında kazanılan bu birinciliğin anlamı çok büyük dedi.Tour of Antalya'nın 165.3 kilometrelik Kemer- Antalya etabını Bardiani CSF Fazione Takımı'ndan Giovanni Lonardi, 4 saat 16 dakika 58 saniye ile kazandı. 23 ülkeden 29 takım ve 172 bisikletçinin katıldığı Tour Of Antalya'nın ikinci günü saat 1130'da başladı. Kemer'den Olimpos 'a tırmanan bisikletçiler, daha sonra Idryos, Phaselis Antik kenti, Olimpos Antik kenti, Chimera, Adrasan, Üç Adalar ve Göynük Kanyonu'nu takip eden parkurda pedal bastı. 165.3 kilometrelik Kemer-Antalya etabını kazanan Bardiani CSF Fazione Takımı'ndan Giovanni Lonardi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Mutlu olduğunu ifade eden Giovanni Lonardı, Çok memnun ve mutluyum. Sezon başından beri bu zaferi bekliyordum. Soğuk ve zor bir etap bitirdik. Yeni bir takımdayım ve mutluyum. Geçen sene Termessos etabında yedinci olmuştum. Ama bu sene takım halinde iddialıyız. Ekibimizde benden daha iyi tırmanışçılar var. Yarın en iyi sonucu alacağız şeklinde konuştu.Tour of Antalya'nın ikinci etap sonunda birinci Lonardi, ikinci Gianni Vermeersch ile üçüncü gelen Kenneth Van Rooy'a ödüllerini Antalya Valisi Muavini Nurettin Ateş verdi.MAYOLARIN DAĞILIMIGenel Ferdi Klasman birincisi olan Magenta renkli mayoyu Giovanni Lonardi'ye Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı giydirdi.Turuncu renkli mayoyu en iyi tırmanışçı olan Florian Kiernier'e, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu takdim etti.Sarı Mayoyu en iyi sprinter olan Kenneth Van Rooy'a Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Erdoğdu giydirdi.Yeşil Doğal Güzellikler Mayosunu Luc Wirtgen'e Gençlik ve Spor Bakanlığı Antalya İl Müdürü Prof.Dr. Burahanettin Hacıcaferoğlu takdim etti.