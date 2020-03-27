Spor giyim ve kişisel bakım ürünlerine ilgi arttı

Türkiye 'nin lider online moda ve yaşam tarzı markası boyner.com.tr'de bu dönemde, en çok satılan ürünler arasında spor giyim ürünleri, spor aksesuarları ve bakım ürünleri öne çıkıyor.

COVID-19 salgını önlemleri kapsamında "evde kal" kampanyalarının yapıldığı bu dönemde, mağazaların kapanmasıyla tüketiciler dünyada olduğu gibi Türkiye'de de online alışverişe yöneldi. Tüketiciler, evde oldukları bu süreçte farklı ürün gruplarındaki ihtiyaçlarını e-ticaret sitelerinden karşılıyor.

En çok spor giyim ürünleri tercih ediliyor

Boyner.com.tr'de kadın, erkek ve çocuklar için aktif spor, ayakkabı&çanta, kozmetik, aksesuar, ev ve yaşam kategorilerinde binlerce ürün yer alıyor. Son günlerde yapılan online alışverişlerde, evde spor yapma alışkanlığının da yaygınlaşmasıyla spor giyim ürünleri ve spor aksesuarları öne çıkıyor. Kullanıcılar en çok farklı markaların spor ayakkabılarını sipariş ederken, yine spor giyim kategorisi içinde yer alan t-shirt, sweatshirt ve eşofman seçenekleri de ilgi görüyor.

Yoga ve pilates severlere pek çok ürün sunuluyor

Spor yapmaya yardımcı olan aksesuarlar da bu dönemin popüler seçenekleri arasında yer alıyor. Yoga matından pilates setine, pilates bandından step platformuna, plastik dambıllardan mekik sehpalarına, atlama iplerinden şınav çekme aleti ve aerobik ekipmanına kadar pek çok ürün sunulurken, evde olunan bu süreçte spor yaparak hem bedensel olarak iyi hissetmek hem de moral ve motivasyonunu yüksek tutmak isteyenler bu kategorideki ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.

Bakım ürünlerine ilgi arttı

Evde olduğumuz bu dönemde, Boyner'in farklı markalardan binlerce ürününü bir araya getiren kozmetik kategorisine olan ilgi de arttı. Nemlendirici ve bakım kremleri kategorideki en yoğun ilgi gören ürünler olarak öne çıkarken saç ve sakal şekillendirici gibi kişisel bakım ürünleri de erkekler tarafından tercih ediliyor.

Kaynak: Bültenler