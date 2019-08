SPOR Gloria Cup 2019'un basın toplantısı yapıldı

Gloria Cup 2019'un basın toplantısı yapıldıElif Özdemir Bu yıl daha iyi bir turnuva gerçekleştireceğizTesislerimiz dünyada örnek gösteriliyorHidayet Türkoğlu Gloria benim için çok değerli bir yerTakımın istek ve arzusu bizi heyecanlandırıyorFatih Çintimar Gloria, artık dünyanın bir kamp merkeziMehmet Akif Üstündağ Avrupa şampiyonası öncesi son hazırlık turnuvamızı Gloria'da oynayacağızMert Osman Can Bu turnuva hem Türkiye , hem de diğer ülkeler için bir nimetİbrahim ALİOĞLU-Kaan ÜLKER-Sezer AFŞARİSTANBUL, (DHA)- Voleybol, basketbol ve atletizm alanlarında yapılan ve sezon öncesi en önemli hazırlık turnuvalarından biri olarak gösterilen Gloria Cup 2019'un basın toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) Levent'teki binasında yapılan basın toplantısına Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Gloria Sports Arena CEO'su Elif Özdemir ile Smart Casual Event Genel Müdürü Mert Osman Can katıldı.ELİF ÖZDEMİR BU YIL DAHA İYİ BİR TURNUVA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ50'den fazla branşta spor yapma imkanı sağlayan ve hem profesyonel sporcular hem de takımlar için benzersiz deneyimler sunan, Avrupa'nın en geniş kapsamlı spor oteli olan Gloria Sports Arena'da düzenlenecek olan turnuva öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında, ilk olarak, Gloria Sport Arena CEO'su Elif Özdemir düşüncelerini paylaştı. Özdemir, 5 yıl önce ben ve ailem bu tesisi kurarken 24 yaşındaydım. Rekabetin tatlı ve hüzünlü yönlerini beraber yaşadık. Amacımız takım çalışması ve disiplin gibi sporun önemli yönlerini gösterebilmek. Binlerce markaya ev sahipliği yapıyoruz. Geçen sene turnuvayı evimiz Antalya'ya taşıdık. İzleyici ve katılımcılarımızdan aldığımız geri dönüşlerle daha iyi bir turnuvaya ev sahipliği gerçekleştireceğiz. Amacımız, bu turnuvanın yayınlarının bir Türk televizyonundan dünyaya yayılması. Bu turnuvada yer alacak takımlara ve oyunculara başarılar diliyorum ifadelerini kullandı.TESİSLERİMİZ DÜNYADA ÖRNEK GÖSTERİLİYORGloria Cup tesislerinin dünyadaki en önemli spor tesislerinden biri haline geldiğini dile getiren Elif Özdemir, 5 yıl çok hızlı geçti. 5 yıl önce amacımız en kapsamlı spor organizasyonunu yapmaktı. 5 yıl içerisinde gördük ki dünyanın her yerinden profesyonel sporcular bu turnuvaya ilgi gösteriyor. Geçmişte yurt dışındaki tesisleri biz ziyaret ettiğimizde beğeniyorduk, şimdi ise bizim tesislerimiz örnek gösteriliyor. Daha iyi işler yapmak adına adımlarla ilerliyoruz dedi.HİDAYET TÜRKOĞLU GLORİA BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR YERGloria'nın Avrupa'daki en iyi tesislerden birine sahip olduğunu söyleyen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da, Şu an karşınızda bana göre Türkiye'nin en başarılı üç federasyonu var. Üç federasyon da kulüp ve milli takım anlamında gece gündüz çalışıyor. Gloria benim ve ailem için çok önemli ve değerli bir yerdir. Bana göre, Gloria, Avrupa'nın en iyi tesislerinden birisine belki de en iyisine sahip. İnşallah ülke olarak bu gibi tesisleri ülkemize kazandırırız. 50'den fazla branşa ev sahipliği yapabilen çok önemli bir tesis. İşletme anlamında da kaliteli bir ekiple güzel bir servis yapıyorlar. Tüm sporculara, antrenörlere başarılar diliyorum. Herkesin keyif alacağı güzel bir organizasyon olmasını diliyorum şeklinde konuştu.TAKIMIN İSTEK VE ARZUSU BİZİ HEYECANLANDIRIYORÇin'de düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası öncesi takımın iyi çalıştığını vurgulayan Türkoğlu, Gloria Cup'ı bu sene dünya şampiyonası dolayısıyla kaçıracak olsak da önümüzdeki yıllarda takip edeceğiz. Genç ve yeni jenerasyonla iki maç kala olimpiyatlara gitmeyi garantiledik. Ufuk hocayı ve oyuncuları tebrik ediyorum. Her ne kadar talihsiz bir gruba da düşsek çocuklarımızın isteği ve arzusu, bu organizasyonlarda yer alma isteği bizi heyecanlandırıyor. Ekip iyi çalışıyor. Pazar günü Fransa'ya gidip bir turnuvaya katılacağız. Sakat arkadaşlarımızın dönmesi ile daha iyi bir konuma geleceğiz. Burada elde edeceğimiz başarı bizi hayal edemeyeceğimiz bir noktaya götürebilir. Bunu kadınlar olarak iki defa yaptık. Burada yakalacağımız başarı ile olimpiyatlarda yer alma şansı elde edebiliriz. Arkadaşlara sonuna kadar güveniyoruz. Biz yönetim anlamında üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz dedi.FATİH ÇİNTİMAR GLORİA, ARTIK DÜNYANIN BİR KAMP MERKEZİGloria Cup'ın olimpiyat yolunda kota sisteminde yer aldığını söyleyen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise Türkiye'nin en başarılı üç federasyonun böyle bir organizasyonda birleşmesi bizleri mutlu ediyor. Gloria Cup'ın bizim ve atletizmin dünyadaki değerini şu şekilde ifade edebilirim; 70'ye yakın ülkeden 350 sporcu Gloria'da olacak. Burası artık dünyanın bir kamp merkezi. Dünyadaki en güzel kamp merkezlerinden biri olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. İnşallah futbol turizminde olduğu gibi diğer branşlarda da ülkemiz iyi işler yapabilir. Bu organizasyona dünya ve Avrupa şampiyonu atletler katılacak. Bizim ülkemizden de Ramil Guliyev, Yasmani Copello, Eda Tuzsuz gibi sporcularımız yer alacak. Bu organizasyon, Doha'daki dünya şampiyonası öncesinde en popüler yarış olarak görülüyor. Gloria, olimpiyatın kota sisteminde puan veren bir yarışma statüsünde yer alıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve bütün sporculara başarılar diliyorum diye konuştu.MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖNCESİ SON HAZIRLIK TURNUVAMIZI GLORİA'DA OYNAYACAĞIZGloria Cup'ın hazırlık turnuvaları arasında en önemli organizasyonlardan biri olduğunu vurgulayan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye'nin en başarılı federasyonları karşınızda. Biz bugün Avrupa'da ve dünyada derece elde ederken ilk 3 dışında bir derecenin bizi rahatsız ettiğini görüyoruz. Hedeflerimizi çok yukarıda tutuyoruz. Voleybola bugün olimpiyat elemeleri ile başlıyoruz. Takvimimiz çok yoğun. Ardından Ankara'da Avrupa Voleybol Şampiyonası olacak. Hidayet Türkoğlu başkana da Ankara Spor Salonu'nu şampiyona için bizlere tahsis ettiği için teşekkür ediyorum. Gloria'da da Avrupa şampiyonası öncesi son hazırlık turnuvasını oynayacağız. Avrupa'nın önde gelen takımları ile organizasyonu gerçekleştireceğiz. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle bir tesisi Türkiye'ye kazandırdıkları için ben hem kendi adıma hem ülkem adına gurur duyuyor ve tüm katılımcılara başarılar diliyorum açıklamasında bulundu.MERT OSMAN CAN BU TURNUVA HEM TÜRKİYE HEM DE DİĞER ÜLKELER İÇİN BİR NİMETGloria Cup'ın 5 yılda çok geliştiğini dile getiren Smart Casual Event Genel Müdürü Mert Osman Can, 2014'ten bu yana birçok takıma ve sporcuya ev sahipliği yaptık. Gloria bize müthiş imkanlar sunuyor. Bütün Gloria ailesine teşekkür ediyorum. Bu turnuva hem Türkiye hem de diğer ülkenin katılımcıları için bir nimet. İlk olarak Türkiye, İtalya, Sırbistan ve Hırvatistan'ın katılımıyla Gloria Cup Voleybol turnuvası başlayacak. 11-15 Eylül tarihinde basketbol turnuvası başlayacak. Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta, TOFAŞ, CSKA Moskova, Zalgiris Kaunas ve Teksüt Bandırma takımları katılacak. 16 Eylül'de de Gloria Cup Atletizm alanında başlayacak. Kadınlar ve erkeklerde 26 ülkeden 80 sporcuyu ağırlayacağız. Tribünlerimiz hazır. Smart Casual Event olarak işimiz, hayal ettiklerimizi gerçekleştirebilmek. Sizin huzurunuzda federasyon başkanlarımıza ve Elif Hanım'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Gloria Cup turnuvası bu sezon üç branşta da çok güzel olacak dedi.