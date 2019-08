SPOR Gloria Sports Arena Üst Yöneticisi Özdemir Heyecan dolu bir dönem bizi bekliyor

SPOR Gloria Sports Arena Üst Yöneticisi Özdemir Heyecan dolu bir dönem bizi bekliyorİleriki dönemlerde yüzme turnuvası düzenleyebilirizSports Arena'da her şey bir asansör düğmesi uzaklığındaİbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER - İSTANBUL DHAVoleybol, basketbol ve atletizm alanlarında yapılan ve sezon öncesi en önemli hazırlık turnuvalarından biri olarak gösterilen Gloria Cup 2019 öncesi Gloria Sports Arena Üst Yöneticisi Elif Özdemir, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.Özdemir, Biz ilk sene Ülker Arena'da yaptık. Daha Sports Arena açılmamıştı. Sports Arena'nın açılmasıyla birlikte Akif Başkan'ın desteğiyle birlikte voleybol turnuvasını düzenlemeye başladık ve son olarak da geçen sene aramıza atletizm katıldı. Şu anda üç turnuva gerçekten başarılı bir şekilde gidiyor dedi.50'den fazla branşta spor yapma imkanı sağlayan ve hem profesyonel sporcular hem de takımlar için benzersiz deneyimler sunan Gloria Cup 2019, Avrupa'nın en geniş kapsamlı spor oteli olan Gloria Sports Arena'da düzenlenecek.Gloria Sport Arena Üst Yöneticisi Elif Özdemir, organizasyonun mücadeleci bir şekilde ilerlediğini belirterek, Geçen sene basketbol turnuvamız, Euroleague öncesindeydi ve CSKA-Zalgiris final mücadelesi çok heyecanlı geçmişti. Bu sene atletizm turnuvamızın ardından Dünya Atletizm Şampiyonası başlayacak. Sporcuların burada hem olimpiyatlar hem de başka turnuvalar için puan toplama şansı var. O açıdan yeniden heyecan dolu bir dönem bizi bekliyor ifadelerini kullandı.İLERİKİ DÖNEMLERDE YÜZME TURNUVASI DÜZENLEYEBİLİRİZÖnümüzdeki yıllarda organizasyona yeni branşlar kazandırmak istediklerini ifade eden Elif Özdemir, Öncelikle emin adımlarla ve düzenli bir şekilde ilerlemeyi düşünüyoruz. Başladığımızda bir branş vardı. Şu anda ise 3 branşa ev sahipliği yapıyoruz. Sports Arena'nın en başarılı olduğu branşlardan biri yüzme. O yüzden şu anda kesin konuşmam mümkün değil ama federasyonla da görüşüp ileriki dönemlerde bünyemizde yüzme turnuvası da düzenleyebiliriz diye konuştu.SPORTS ARENA'DA HER ŞEY BİR ASANSÖR DÜĞMESİ UZAKLIĞINDASports Arena'da sporculara bir çok imkan sağladıklarını ifade eden Özdemir, 5 yıl önce bu yola çıktığımızda 100 odamız vardı. Şimdi görüyoruz ki sene içerisinde %100 dolulukla ilerliyoruz. Sporcularda başka yerlerde kalıp tesisi kullanmak istemiyor. Onlar için zamandan kazanmak çok önemli. Burada her şey bir asansör düğmesi uzaklığında. O yüzden bir sonraki hedefimiz, spor alanını büyütmek. Futbol sahaları üzerinde çalışıyoruz, bir rugby sahası inşa edeceğiz, seneye tamamlanacak. Aynı zamanda odalarımızı arttırmak istiyoruz. Bu da iki seneye kadar tamamlanmış olur. Sports Arena'nın kapasitesi iki katına çıkacak açıklamasında bulundu.