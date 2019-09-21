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Spor goalball kadın milli takımı'nın hedefi avrupa şampiyonluğu

SPOR Goalball Kadın Milli Takımı'nın hedefi Avrupa şampiyonluğuTolga YANIK-Hasan DÖNMEZKONYA, (DHA)- GOALBALL Kadın Milli Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Konya'da sürdürüyor.

21.09.2019 12:42
SPOR Goalball Kadın Milli Takımı'nın hedefi Avrupa şampiyonluğu
Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZKONYA, (DHA)- GOALBALL Kadın Milli Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Konya'da sürdürüyor. Antrenör Yıldırım Güçlü, hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu belirterek, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın da güzel bir provasını yapmak istediklerini söyledi.
Goalball Kadın Milli Takımı, Ekim ayında Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Konya'da sürdürüyor. Selçuk Üniversitesi 75'inci Yıl Spor Salonu'nda hazırlıklarını sürdüren kadın millilerin moralleri oldukça yüksek. Antrenör Yıldırım Güçlü, amaçlarının Avrupa şampiyonu olarak ülkeye dönmek olduğunu ifade ederek şunları kaydetti
Avrupa Şampiyonası hazırlıklarımızı Konya'da sürdürüyoruz. 5 Ekim'de Almanya'ya gidip Avrupa şampiyonu olarak geri dönmek istiyoruz. Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Çalışmak için gerekli imkanlarımız var. Hedefimiz her zaman olduğu gibi şampiyon olmak. 2019 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olup daha önce biletini aldığımız 2020 Tokyo'nun bir nevi provasını yapmak istiyoruz. Aldığımız dereceler de ortada. Kürsünün ya birinci sırasındayız ya da ikinci sırasındayız. Avrupa Şampiyonası'nda da en üst basamağa çıkacağız.
ÇOCUKLARIN MORALLERİ İYİ
Takım olarak morallerinin de yerinde olduğunu belirten Güçlü, Çocukların moralleri çok iyi. Ufak tefek sakatlıklar var ama onlar da geçici şeyler. Onların da şampiyon olmak için büyük bir istekleri var. 2017 Avrupa Şampiyonası finalinde ve 2018 Dünya Şampiyonası finalinde de Rusya'ya kaybetmiştik. Onun da rövanşını da almak istiyoruz. Bizim en büyük rakibimiz Rusya. Onları da yenip şampiyon olacağımıza inanıyoruz diye konuştu.
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Spor goalball kadın milli takımı'nın hedefi avrupa şampiyonluğu

Avrupa, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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