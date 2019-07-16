16.07.2019 23:29
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SPOR Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'da

SPOR Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'daMALATYA, (DHA) Evkur Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

SPOR Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'da
MALATYA, (DHA) Evkur Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da transfer harekatı devam ediyor. Sarı-siyahlı ekip, son olarak Beşiktaş'ta forma giyen Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Malatya ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımla tecrübeli futbolcuya hoş geldin denilirken, hazırlanan videoda, Gökhan Töre'nin daha önce yaşadığı gol sevinçlerine yer verildi.
FOTOĞRAFLI SPOR Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'da
Kaynak: DHA
Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre, Evkur, DHA, Güncel

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