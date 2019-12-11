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Spor görme engelli futsal milli takımı, italya'yı mağlup etti

SPOR Görme Engelli Futsal Milli Takımı, İtalya'yı mağlup ettiVIDEO YOKİtalya - Türkiye 2-6Nesrin AYDIN YALDIZ - Ata SELÇUK ANTALYA (DHA) -Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) B2 - B3 Futsal Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, İtalya'yı 6-2 yendi.

11.12.2019 18:25 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:27
SPOR Görme Engelli Futsal Milli Takımı, 'yı mağlup etti
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İtalya - Türkiye 2-6
Nesrin AYDIN YALDIZ - Ata SELÇUK ANTALYA (DHA) -
Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu (IBSA) B2 - B3 Futsal Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, İtalya'yı 6-2 yendi.
4-15 Aralık tarihlerinde arasında Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen IBSA B2 - B3 Futsal Dünya Şampiyonası'nın 8'inci gününde Türkiye, İtalya ile karşı karşıya geldi.
Türkiye sahadan 6-2'lik skorla galip ayrılırken, milli takıma galibiyeti getiren golleri Hamdi Aydemir (2), Oğuzhan Özçelik, İsa Akten, Mahir Kazan ve Serkan Dayangaç kaydetti.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz müsabakayı Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ile birlikte tribünden takip etti.
Turnuvada 4'üncü maçında 3'üncü galibiyeti alan ay yıldızlılar, yarın saat 18.00'de İngiltere ile mücadele edecek.
Spor görme engelli futsal milli takımı, italya'yı mağlup etti

İtalya, Güncel

Kaynak: DHA


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