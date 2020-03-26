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SPOR Görme engelli milli sporculardan Evde kal çağrısı

SPOR Görme engelli milli sporculardan Evde kal çağrısıTekin Okan Düzgün Sosyal mesafeyi koruyalımOğuz Akbulut Çevreniz için evde kalınHasan Hüseyin Kaçar Virüsten korunmak için evdeyimHavva Elmalı Evde kal TürkiyeHüseyin Alkan Evden çıkmaANKARA - Koronavirüs salgını nedeniyle Evde kal çağrısı...

26.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:29
SPOR Görme engelli milli sporculardan Evde kal çağrısı

SPOR Görme engelli milli sporculardan Evde kal çağrısı

Tekin Okan Düzgün Sosyal mesafeyi koruyalım

Oğuz Akbulut Çevreniz için evde kalın

Hasan Hüseyin Kaçar Virüsten korunmak için evdeyim

Havva Elmalı Evde kal Türkiye

Hüseyin Alkan Evden çıkma

ANKARA - Koronavirüs salgını nedeniyle Evde kal çağrısı yapan görme engelli milli sporcular Tekin Okan Düzgün, Oğuz Akbulut, Hasan Hüseyin Kaçar, Havva Elmalı ve Hüseyin Alkan çalışmalarına evde devam ediyor.

Golbol milli takım oyuncusu Tekin Okan Düzgün, temizliğe dikkat vurgusu yaparak,?2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyorum. Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde lütfen sosyal mesafemizi koruyalım. Temizliğimize dikkat edelim, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım? dedi.

OĞUZ AKBULUT ÇEVRENİZ İÇİN EVDE KALIN

Görme engelli milli atlet Oğuz Akbulut, koronavirüs nedeniyle Evde kal çağrısı yaparak, 'Ben evdeyim. Siz de kendiniz için, çevreniz için, ülkemiz için evde kalın Türkiye'm' diye konuştu.

HASAN HÜSEYİN KAÇAR VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN EVDEYİM

Görme engelli milli atlet Hasan Hüseyin Kaçar, 'Koronavirüsten korunmak için ben evdeyim. Sen de koronavirüsten korunmak için evde kal Türkiye'm' dedi.

HAVVA ELMALI EVDE KAL TÜRKİYE

Görme engelli dünya şampiyonu milli atlet Havva Elmalı, Evde kal diyerek, 'Ben evdeyim, siz de evde kalın Türkiye'm' ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN ALKAN EVİNDEN ÇIKMA

Golbol milli takım oyuncusu Hüseyin Alkan, kurallara uyma vurgusu yaparak, 'Koronavirüs nedeniyle evimden çıkmıyorum. Ülkemizin zor zamanlardan geçtiği bugünlerde sen de evinden çıkma, evde kal Türkiye' diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Elmalı, Spor

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