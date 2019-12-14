Haberler » Güncel » Spor görme engelliler futsal milli takımı, dünya dördüncüsü oldu - Haber

Spor görme engelliler futsal milli takımı, dünya dördüncüsü oldu

SPOR Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, dünya dördüncüsü olduTarihteki en başarılı Dünya ŞampiyonasıNesrin AYDIN YALDIZ - Ata SELÇUK ANTALYA (DHA) - Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) B2 - B3 Futsal Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, üçüncülük - dördüncülük...

14.12.2019 18:31 | Son Güncelleme: 14.12.2019 18:34
SPOR Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, dünya dördüncüsü oldu
Tarihteki en başarılı Dünya Şampiyonası
Nesrin AYDIN YALDIZ - Ata SELÇUK ANTALYA (DHA) - Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu (IBSA) B2 - B3 Futsal Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, üçüncülük - dördüncülük maçında Rusya'ya penaltılar sonucunda 3-2 mağlup olarak, dünya dördüncüsü oldu. Ukrayna turnuvayı şampiyon olarak tamamlarken, İngiltere ise ikinci oldu.
Spor Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) B2 - B3 Futsal Dünya Şampiyonası'nın 11'inci gününde Türkiye, üçüncülük - dördüncülük maçında Rusya ile karşılaştı. Milliler, normal süresi 2-2 biten maçın penaltı atışlarında rakibine 3-2'lik skorla mağlup oldu ve turnuvayı dördüncü olarak tamamladı.
Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, tarihindeki ilk madalya fırsatını tepse de, dünya dördüncülüğü ile tarihinin en başarılı Dünya Şampiyonası'nı geçirmiş oldu.
ŞAMPİYON UKRAYNA
Turnuvanın final maçında ise Ukrayna ile İngiltere karşı karşıya geldi. Ukrayna, İngiltere'yi 6-2 yenerek şampiyonayı birinci olarak noktaladı ve altın madalyanın sahibi oldu. Final maçını kaybeden İngiltere ise ikinci oldu.
Beşincilik - altıncılık maçında İspanya'yı mağlup eden İtalya beşinci, İspanya ise altıncı oldu.
Spor görme engelliler futsal milli takımı, dünya dördüncüsü oldu

Dünya Şampiyonası, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:44 Mersin'de devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı - Haber
19:43 Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda (2) - Haber
19:41 TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Meclis Başkan Vekili Ramazan ile görüştü - Haber
19:40 Cumhurbaşkanı erdoğan hamas siyasi büro başkanı haniye ile görüştü - Haber
19:39 Köy çocuklarına yönelik kermes düzenlendi - Haber
18:47 Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı - Haber
18:30 Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Nobel'e Aziz Sancar tepkisi: Ödülü çok geç aldı - Haber
17:00 Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu - Haber
16:56 Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu - Haber
15:33 İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu - Haber
14.12.2019 19:46:02