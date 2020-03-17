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SPOR Gözler UEFA ve TFF'de; kritik toplantılar bugün

SPOR Gözler UEFA ve TFF'de; kritik toplantılar bugün (arşiv görüntülerle)

17.03.2020 11:57 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:02
SPOR Gözler UEFA ve TFF'de; kritik toplantılar bugün (arşiv görüntülerle)
SPOR Gözler UEFA ve TFF'de; kritik toplantılar bugün

Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Güncel

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