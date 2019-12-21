Haberler » Güncel » Spor göztepe başkanı sepil: hak ederek kazandık - Haber

Spor göztepe başkanı sepil: hak ederek kazandık

Göztepe Başkanı Sepil: Hak ederek kazandıkTolga TAHÇI / İZMİR (DHA) - Süper Lig'in 16'ncı haftasında Galatasaray'ı evinde 2-1 mağlup eden Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, hak ettikleri 3 puanı aldıklarını söyledi.

21.12.2019 23:19 | Son Güncelleme: 21.12.2019 23:21
Göztepe Başkanı Sepil: Hak ederek kazandık
Tolga TAHÇI/ İZMİR (DHA) - Süper Lig'in 16'ncı haftasında 'ı evinde 2-1 mağlup eden Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, hak ettikleri 3 puanı aldıklarını söyledi.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda son lig maçına çıktıklarını ifade eden Mehmet Sepil, "Galatasaray'a karşı hiç kazanamamıştık. Hak ederek kazandık. 3 senedir Bornova'da oynuyoruz. Son lig maçımıza çıktık. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Galatasaray geçen hafta son dakikada yediği golden dolayı stresli geldi. Biz de Ankara'dan istemediğimiz bir skorla dönmüştük. Kazanmak istiyorduk ve bugün hak ederek galibiyete uzandık. Galatasaray'ın burada güzel günleri de oldu. 2 sene önce burada şampiyon olmuşlardı. Onlara karşı hiç galip gelememiştik. Skor, o bakımdan da önemli. Yeni stadyumla beraber işimiz daha rahat olacak. Yukarıya bakmak istiyoruz. Haftaya Sivas'ta liderle harika bir maça çıkacağız. Aslan gibi bir takımla oynayacağız" diye konuştu.
Spor göztepe başkanı sepil: hak ederek kazandık

Galatasaray, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:34   Maltepe'de bir araca yönelik silahlı saldırıda iki kişi yaralandı - Haber
23:30   Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı - Haber
23:30   Aksaray'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Haber
23:30   İstanbul'da bir araca yönelik silahlı saldırıda iki kişi yaralandı - Haber
23:25   Kaymakam Özkan'dan operasyon birliklerine ziyaret - Haber
22:36   Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı - Haber
21:56   BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Haber
21:43   Polis eğitiminde sıkılan biber gazı, yurttaki öğrencileri hastanelik etti - Haber
21:40   Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşüyor, kar geliyor - Haber
21:05   Son dakika: Rejim saldırılarından kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor! Sayı 100 bini buldu - Haber
21.12.2019 23:46:37