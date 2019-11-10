SPOR Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından

Ergin KARATAŞ/ İZMİR, (DHA) - Süper Lig'in 11'inci haftasında Göztepe sahasında karşılaştığı BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

GÖZTEPE TEKNİK SORUMLUSU PARLATAN: ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR

Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, göreve yeni geldiklerini hatırlatarak, "Oyun anlayışını takıma yansıtmamız için zamana ihtiyacımız var" dedi. Teknik direktör İlhan Palut'un yerine basın toplantısına katılan Parlatan, kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür etti. Maça iyi başladıklarını ve öne de geçtiklerini kaydeden Parlatan, şunları söyledi:

"İlk yarıda iyi oynadığımızı düşünüyoruz, topa da hakimdik. İkinci devrede topun Malatyaspor'da olması bizi sıkıntıya soksa da defansif anlamda umutlu kılıyor. Oyun anlayışını takıma yansıtmamız için zamana ihtiyacımız var. Pozisyon vermeden ilk devreyi bitirdikten sonra karambolden sonra oluşan penaltıdan kalemizde golü gördük. Gökhan Töre'nin kaçırdığı pozisyonda şansımız da yaver gitti. Takımın mücadelesinden zaman zaman da oyun anlayışından memnunuz. Milli takım arasını iyi değerlendirip bunu çoğaltmak için çalışacağız."

YENİ MALATYASPOR ANTRENÖRÜ MURAT ŞAHİN: OYUNUN DURMASI TEMPOMUZU ETKİLEDİ

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın cezası nedeniyle basın toplantısına katılan antrenör Murat Şahin ise değişik bir karşılaşmanın geride kaldığını söyledi. İki takımın da iyi bir oyun ortaya koyamadığını kaydeden Şahin, şöyle konuştu:

"Golü yedikten sonra çok oyun durdu. Müsabaka boyunca 15-16 dakika maç durdu. Biz futbol oynamaya çalışan, her maça galibiyet için çıkan bir ekibiz. Müsabakada oyunun çok fazla durması bizim tempomuzu etkiledi. İlk yarı hiç oyun oynanmadı, taraftarlar için çok güzel bir futbol sahaya çıkmadı. İkinci yarıda penaltıdan bulduğumuz golün ardından son dakikalarda Gökhan'la değerlendiremediğimiz pozisyon talihsizlikti. Galip gelebilecek pozisyonlar yakaladık ama berabere bitti. Milli arada sakat oyuncularımız da aramıza katılacaktır. Aradan sonra Fenerbahçe maçına hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: DHA