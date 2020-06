Kaynak: DHA

SPOR Göztepe Stadı, Trabzonspor maçına hazır"Protokolde 10 yönetici yer alacak"Talat Papatya: Her yer dezenfekte edildi"Tüm talimatlar uygulanıyor"ONUR ATIŞ/ İZMİR, (DHA) - Süper Lig'de koronavirüs salgınının ardından cuma günü evinde lider Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe'de Gürsel Aksel Stadı karşılaşmaya hazırlandı. Pandemi nedeniyle stadın her yeri dezenfekte edilirken, yapılan çalışmaları Demirören Haber Ajansı (DHA) yerinde izledi. Bir hafta boyunca stattaki tüm koltuklar tek tek silinirken, maçta kullanılacak protokol ve basın tribünü en ince detayına kadar temizlendi. Soyunma, hakem ve doping kontrol odaları, futbolcular ve hakemlerin kullanacağı duşlar, lavabolar, koridorlar, otopark ile yedek kulübeleri de elden geçirildi. Göztepeli ve Trabzonsporlu oyuncuların maç saati çıkış tünelinde ayrı olarak sahaya çıkacakları da ifade edildi. Yedek kulübelerinde de oturma düzeni değişti. İki takım futbolcuları ve teknik ekiplerinin 2 koltuk mesafe bırakarak yedek kulübesinde maçı takip edecekleri açıklandı.PROTOKOLDE 10 YÖNETİCİ YER ALACAKBasın tribününde sadece 12 gazetecinin yer alacağı stadyumda, protokolde ise 5 Göztepeli, 5 Trabzonsporlu yöneticiyle birlikte toplam 10 kişinin maçı izleyeceği vurgulandı. Stada gelecek kişilerin yarım saat önceden tribünlere alınacağı, herkesin ateşinin ölçüleceği, statta kesinlikle asansörlerin kullanılmayacağı ve herkesin maske takacağı ifade edildi.Trabzonspor maçı öncesinde Gürsel Aksel Stadyumu'nda her türlü önlemin alındığına dikkat çeken Başkan Vekili Talat Papatya, "Stadımızda hasret bitiyor. Seyircimize olan, atmosferimize olan hasretimiz ise maalesef bitmiyor. Çaykur Rizespor maçıyla son karşılaşmaya biz çıkmıştık. Yeni ilk maçımızı cuma günü Trabzonspor'la oynayacağız. Tedbirleri elden bırakmayacağız" dedi."HER YER DEZENFEKTE EDİLDİ"Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatıyla hummalı bir hazırlık yaptıklarını dile getiren Papatya, "Hazırlıklarımız maç gününe kadar devam edecek. Talimatlar gereği stadımızın kullanılan tüm alanlarında detaylı temizlik ve dezenfektasyon işlemleri zaten yapılıyordu. Maçtan önce de tüm alanları dezenfekte edeceğiz. Otoparktan koridorlara, basın alanından salonlara, protokol tribünü, soyunma odaları, doping kontrol odalarına kadar bütün kullanılacak alanlarda sabit dezenfektan işlemlerini yapıyoruz. Bununla birlikte maçta görev alacak bütün kişiler eksiksiz olarak teste tabi tutulacak. Cuma günü maçta görev yapacak tüm kişilerin stada giriş yaparken TFF'nin talimatları doğrultusunda ateşleri ölçülecek. Protokol tribününde ise 10 kişi olacağız. Top toplayacılar eskiden 15 yaş altındanydı. Bu maç özelinde top toplayacılar 20 ile 30 yaş arasında olacak ve 6 kişi görev alacak" diye konuştu."TÜM TALİMATLAR UYGULANIYOR"Yeni normalleşmenin her yerde olduğu gibi futbol da olacağının altını çizen Papatya, "Göztepe olarak biz üçüncü testimizi olduk. Çok şükür sıkıntımız yok. Çalışmalarımız düzgün bir şekilde devam ediyor. Futbolcu kardeşlerimizin de futbolu özlediğini düşünüyorum. Tedbir tedaviden iyidir deyip tüm tedbirleri alıyoruz. TFF'nin talimatları, sağlık kuruluşlarının ön görüleriyle hareket ediyloruz" ifadelerini kullandı.