Spor göztepe teknik direktörü ilhan palut en iyisini yapmaya çalışıyoruz

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: En iyisini yapmaya çalışıyoruz"2'nci yarının ortalarıyla her takımın hedefi somutlaşacak""Her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum""Her oyuncunun neler yapabileceğini bilmem gerekiyor"İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, "Hep söylüyorum; kendi oyun felsefemizi takıma oturtmaya çalışıyoruz. Hedefe gelince şu anda biz yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Puanlar toplamaya çalışıyoruz. 2'nci yarının ortalarıyla beraber her takımın hedefi somutlaşmış olacak" dedi.Teknik direktör İlhan Palut, Göztepe'deki hedefleri ve takımın durumuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. 43 yaşındaki teknik adam hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktıkları her maça önem verdiklerini vurguladı."KUPA ÖNEMLİ BİR KULVAR"Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek avantajlı bir skorla İzmir'e döndüklerini söyleyen Palut, "İki ayaklı bir maçtı. Buradan İzmir'e avantajlı bir skor taşımak istiyorduk. Güzel bir maç oldu. Takımının 70 dakika oynadığı oyundan, girdiği pozisyonlardan ve pas oyunundan son derece memnunum ama 2-0'dan sonra psikolojik anlamda ve fiziksel olarak düşüşler başladı ama yine de buradan avantajlı bir skorla döndük. Çıktığımız her maça önem veriyoruz. Kupa da takımımız için önemli bir kulvar. Orada da en iyisini yapmaya çalışacağız. Lig de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı."2'NCİ YARININ ORTALARIYLA HER TAKIMIN HEDEFİ SOMUTLAŞACAK"Ligde yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacaklarını hatırlatan genç teknik adam, ekibiyle beraber şu anda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirtti. İlhan Palut, "Hep söylüyorum; kendi oyun felsefemizi takıma oturtmaya çalışıyoruz. Hedefe gelince; şu anda biz yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Puanlar toplamaya çalışıyoruz. 2'nci yarının ortalarıyla beraber her takımın hedefi somutlaşmış olacak. Biz de şu anda puanları toplayıp önümüze hangi hedef çıkarsa onu kovalama adına en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi."HER ŞEYİN DAHA GÜZEL OLACAĞINA İNANIYORUM"Göztepe taraftarı için övgü dolu sözler söyleyen İlhan Palut, Taraftarı gördünüz. Deplasman, hava şartları fark etmeden takımımıza destek oluyorlar. Gerçekten iç sahada agresif bir ortam oluşturuyorlar takımımız adına. Onlara teşekkür ediyorum. Bu şekilde bizi desteklemeye ve inanmaya devam etsinler. Ben her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu."HER OYUNCUNUN NELER YAPABİLECEĞİNİ BİLMEM GEREKİYOR"Şu an takımı tanıma aşamasında olduğunu ve bu süreçten sonra ihtiyaç olması halinde transfer yapabileceklerini ifade eden Palut, "Dediğim gibi, zaten yeni geldim, yeni bir süreç. Takımımı en ayrıntısına kadar tanımam gerekiyor. Her oyuncunun neler yapabileceğini bilmem gerekiyor. 4 haftalık daha bir süreç var önümüzde. Ondan sonra belki ayrılmak isteyen oyuncular olacak belki bizim ihtiyaçlarımız olacak. O bir süre sonra değerlendirilecek bir nokta" diye konuştu.