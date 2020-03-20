Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››SPOR Göztepeli Napoleoni'den 'evde kal' çağrısı - Haberler

SPOR Göztepeli Napoleoni'den "evde kal" çağrısı

Göztepeli Napoleoni'den "evde kal" çağrısıOnur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin İtalyan oyuncusu Stefano Napoleoni, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında liglerin ertelenmesinin ardından futbolseverlere "evde kal" çağrısında bulundu.

20.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:49
Göztepeli Napoleoni'den "evde kal" çağrısı
Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin İtalyan oyuncusu Stefano Napoleoni, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında liglerin ertelenmesinin ardından futbolseverlere "evde kal" çağrısında bulundu. Ülkesi İtalya'da salgından dolayı yaşanan ölümlere dikkat çeken tecrübeli oyuncu çektiği videoda, 'Herkese merhaba. Hepimizin bildiği gibi çok zor süreç yaşıyoruz. Evimizde kalmamız lazım. Fakat evde kalmamız spora devam edemeyeceğimiz anlamına gelmez. Sağlımıza dikkat etmemiz ve fit kalmamız gerekiyor. O halde başlayalım. Size evde yapabileceğiniz birkaç hareket göstereceğim. Birtan'la beraber başlıyoruz' ifadelerini kullandı. Egzersizlerini tamamlayan Napoleoni, 'Evet, antrenmanlarımızı tamamladık. Herkesin yapabileceği, kolay bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Lütfen evlerinizde kalın. Ailenizle keyifle vakit geçirin ve sağlıklı kalın. Gösterdiğimiz egzersizleri yapın ve evde kalın. Teşekkürler' dedi.
Göztepe'nin 2-0 kazandığı Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımın ikinci golünü atan Napoleoni, gol sevincinde vücuduna yaptırdığı Roma'nın simgesi Kolezyum'un dövmesini gösterip halkına destek vermişti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
SPOR Göztepeli Napoleoni’den ’evde kal’ çağrısı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

SPOR Göztepeli Napoleoni'den "evde kal" çağrısı
Etiketler : DHA, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbullular ’evde kal’ çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler Haberler
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi Haberler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi Haberler
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu Haberler
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin Haberler
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin
Salgının kontrolden çıktığı İtalya’dan gelen görüntüler tüyler ürpertti Haberler
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi Haberler
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

- Ürdün'de korana virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı - Haber İBB önündeki işçi eylemi anlaşmayla sona erdi - Haber Üsküdar'da korona virüs tedbiri: Banklar kaldırıldı - Haber İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden "İstMem" uygulaması - Haber - Kudüs'te Korona salgını nedeniyle cuma namaz kılanların sayısı azaldı- Mescid-i Aksa'nın... - Haber Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu - Haber Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler - Haber Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu - Haber Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler
Loading