Spor gülkız tulay: dünya 16 yaş altı satranç olimpiyatları'nı rekor katılımla çorum'da yapacağız

Gülkız Tulay: Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nı rekor katılımla Çorum 'da yapacağız"40 ülke ile Çorum'da 29 Ekim kortej yürüyüşü yapacağız""İyi hazırlanıyoruz, çocuklarımızdan madalya bekliyoruz""Satranç çok kolay uygulanabilir, her yere erişebilir bir spor "Her çocuk mutlaka bir sporla ilgilensin anlayışına en çok uyan branş satranç""Satranç oynayan çocuklar sınavlarda başarılı oldular"Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA, (DHA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Çorum'da düzenlenecek 2'nci Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'na rekor katılım olacağını söyledi.Bu yıl 29 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında 2'ncisi düzenlenecek Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'na, Çorum ev sahipliği yapacak. TSF Başkanı Gülkız Tulay, 'Çocuk Olimpiyatları' olarak da bilinen organizasyon öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Hazırlıklarda sona yaklaştıklarını belirten Gülkız Tulay, "Dünya Satranç Federasyonu'nun en önemli organizasyonlarından birisi. 'Çocuk Olimpiyatları' diye geçiyor bu Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları. Geçtiğimiz yıl ülkemizde yine Konya Selçuklu Belediyesi'nin destekleriyle yaptık. Tüm dünyanın değişik yerlerinden gelen sporcular, kafileler. Bizler o kadar çok mutlu oldu ki bu yıl da dünyanın merkezi Çorum'da bu önemli faaliyeti hayata geçirelim dedik. Artık hazırlıklar sona doğru yaklaştı. Çok etkileneceğimiz bir organizasyon olacağını düşünüyorum çünkü bütün planımızı, programınızı, hazırlıklarımızı ona göre planladık. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nda start vereceğiz" diye konuştu."40 ÜLKE İLE ÇORUM'DA 29 EKİM KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ YAPACAĞIZ"Olimpiyatlara rekor katılım olacağını vurgulayan Tulay, "29 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında yapacağımız turnuvaya şu ana kadar 40 ülke kayıt yaptırdı. Bu aslında bakıldığında bir rekor. Bu ülkeler arasında Türkiye'nin de ağırlıklı olarak yer alması bizler için son derece önemli. Gelen ülkeler kendi milli kıyafetleri ve ülke bayraklarıyla bir kortej yürüyüşünde Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başlayacaklar olimpiyatlara. O gün de ilk tur oynanacak. Bir hafta süreyle Çorum'da olacak dünyanın birçok yerinden gelen çocuklarımız, gençlerimiz ve kafile yöneticileri. 5 Kasım'da da kapanış töreni yapacağız. Ben eminim ki her zamanki gibi Türkiye Satranç Federasyonu yine organizasyon olarak çok büyük bir başarıya imza atacak. Çorum Belediyesi'nin destekleriyle 'Çocuk Olimpiyatları' Türkiye'de güzel bir not düşecek, ileriki satranç tarihimize diye düşünüyorum. Biz 5 takımla katılıyoruz; milli takımımızdan 4 takımı koordine ettik, bir de Çorum Belediyesi'nin yerel takımı olmak üzere. Genellikle katkı sağlayan ilin, belediyenin mutlaka bir yerel takımı da katılıyor. Böylece 5 takımla Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nı yapacağız" ifadelerini kullandı."ÇOCUKLARIMIZDAN MADALYA BEKLİYORUZ"Başkan Gülkız Tulay, sporculardan madalya beklediklerini belirterek, "Daha önce Çin'de yapılan olimpiyatlarda madalya almıştık. Bizi çok mutlu etmişti. Geçtiğimiz yıl da bir sporcumuz masa derecesi yaptı. Tabii yine böyle güzel dereceler elde edilmesini ümit ediyoruz. Sporcularımız, takımlarımız geçtiğimiz haftalarda tam koordine oldular. İlgili antrenörleriyle sosyal medya üzerinden ve telefonlarla gerekli görüşmeleri sağladılar. Çalışmaya başladılar. İki gün öncesinde orada olacaklar. Genellikle biz birkaç gün önce turnuva yapılan ilde o mekanda olmalarını öneriyoruz; sporcularımızın hem kendi aralarındaki o grup ahengini yakalayabilmeleri, antrenörleriyle olan diyaloğu daha sağlam oturtabilmeleri hem de oradaki şehre alışabilmeleri için. Öncesinde orada olacaklar, gerekli hazırlıkları yapacaklar ve başlayacaklar. Biz ümit ediyoruz ki 16 Yaş Altı Olimpiyatları bize Çorum'da madalya getirecek, kupa getirecek, masa derecesi getirecek. Bütün enerjimizi bunun için harcıyoruz" dedi."SATRANÇ ÇOK KOLAY UYGULANABİLİR, HER YERE ERİŞEBİLİR BİR SPOR"Satrançta yaş ya da başka bir ayrım gözetmediklerinin altını çizen Gülkız Tulay, "Elbette biz Türkiye Satranç Federasyonu olarak yaptığımız faaliyetlerde yaş ya da başka bir ayrımı gözetmiyoruz. Çünkü satranç çok kolay uygulanabilir, her yere erişebilir bir branş olarak hep lanse ettik. Ancak tabii ki bizler için altyapı çok önemli. 18 yaş altı genç sporcularımıza daha fazla destek veriyoruz. Destekleri hem uluslararası boyutta, üstelik de Dünya 16 Yaş Altı Çocuk Olimpiyatları gibi önemli bir platformda gösterebileceğimiz güzel bir ortam olacak Çorum'da yapacağımız organizasyon. Sporcularımız her şeyden önce tabii ki tecrübe kazanacaklar. Diğer ülkelerden gelen sporcularla arkadaşlıklarını, dostluklarını pekiştirecekler. Ama tabii en önemlisi sportif başarıyı yakalamak için ülkemize kupa madalya getirebilmek için de var güçleriyle çalışacaklar" diye konuştu."HER ÇOCUK MUTLAKA BİR SPORLA İLGİLENSİN ANLAYIŞINA EN ÇOK UYAN BRANŞ SATRANÇ"TSF Başkanı Gülkız Tulay, çocukların satrançla ilgilenmeleri için ortam sağladıklarını belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:"Çocuklarda satrancın önemi o kadar çok ki. Başta akademik hayata olan katkıları çok çok önemli. Kişisel gelişime olan katkıları yine son derece önemli. Okul çağındaki çocukların ki 16 yaş tam okul çağındaki çocukları içine alan bir yaş grubu, okul çağındaki çocuklarımızın mümkün olduğunca çok satrançla ilgilenmelerini, vakit geçirmelerini istiyoruz. Son zamanlarda sizler de biliyorsunuz özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın her öğrenci, her çocuk mutlaka en az bir spor branşı ile aktif olarak ilgilensin, mutlaka lisanslı sporcu olsun, turnuvalara iştirak etsin diye bir anlayışları var. Bu anlayışa en fazla destek verecek branşlardan birisi de satranç. Okul çağındaki çocuklara, altyapıdaki çocuklara, gençlere çok fazla ortam sağlamaya çalışıyoruz satrançla, turnuvalarla ilgili. Geçtiğimiz yıl örneğin Dünya Okullar Satranç Turnuvası'nı ülkemizde yaptık. Yine özel bir güne denk getirdik, 23 Nisan'da Antalya'da olmuştu. Çok sayışa sporcumuz Dünya Okullar Satranç Turnuvası'nda yarışma imkanı buldular. İşte burada da 5 takımımız Dünya 16 Yaş Altı Satranç Şampiyonası'nda yarışma imkanı bulacaklar.""SATRANÇ OYNAYAN ÇOCUKLAR SINAVLARDA BAŞARILI OLDULAR"Satrancın ders ve okul yoğunluğundan yorgun düşen çocukları dinlendiren bir branş olduğunu vurgulayan Gülkız Tulay, "Özellikle bu yıl lise giriş sınavlarında ya da üniversite sınavlarında satranç sporuyla ilgilenen çocuklarımızın başarıları bizleri gerçekten çok mutlu etti, çok gururlandırdı. Hep anlatmaya çalışıyoruz, hep vurgulamaya çalışıyoruz; satranç aslında bir spordan çok daha ötesi. Satranca harcanan zaman aslında dersler anlamında ele alındığında kaybedilen değil, kazanılan zaman diyoruz. Çünkü satrancın faydaları, konsantrasyon özelliği, plan program yapabilme, zamanı efektif kullanabilme, davranış ve birtakım özellikleri açısından çok ön plana çıkan bir branş. O nedenle, bu yıl çocukların sınavlarda gösterdikleri başarı bizim hep söylediğimiz, yıllardır vurgulamaya çalıştığımız konuları aslında bir anlamda tescilledi. Derslerden, testlerden ve ödev yoğunluğundan yorulan çocuklar satrançla dinlenme imkanı sağlıyorlar. Hamle yaparken zaten strateji geliştiriyorlar, analiz yapma yetenekleri gelişiyor. Akademik olarak çok başarılı çocuklar oluyorlar" diye konuştu.TSF Başkanı Gülkız Tulay, "Böylesine güzel bir organizasyonda Çocuk Olimpiyatları'nda bize destek olan Çorum Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın'a çok teşekkür ediyoruz. Ben inanıyorum ki Çorum'da çok güzel bir faaliyet olacak" diyerek sözlerini tamamladı.