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Spor güvenliği toplantısı yapıldı

Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında, İl Spor Güvenliği toplantısı yapıldı.

25.11.2019 15:41 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:46Spor güvenliği toplantısı yapıldı
Valisi Salih Ayhan başkanlığında, İl Güvenliği toplantısı yapıldı.

"İl Spor Güvenliği" toplantısı Sivas Valisi Salih Ayhan'ın başkanlığında Sivas Valiliği yeni binasında gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Kenan , 5'inci Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, İl Sağlık Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç, Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar, Sivas Belediyesi Spor İşleri Müdürü Davut Aşık, ASKF yetkilileri ve futbol il temsilcileri katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda, Sivas'ta oynanacak müsabakalarda görevli olacak özel güvenlik sayısı Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor Projesi kapsamında kuzey kale arkası tribünün öğrencilere tahsis edilmesi gibi maddeler görüşüldü. - SİVAS

Salih Ayhan, Aydoğan, Piyade, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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