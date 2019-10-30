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Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı

Kayseri'de "İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı" Vali Şehmus Günaydın'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

30.10.2019 17:20Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı
Kayseri'de "İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı" Vali Şehmus Günaydın'ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Günaydın, vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde gittiği müsabakaları güvenli bir şekilde izlemesinin kendilerinin en önemli önceliklerinden olduğunu belirtti.
Vali Günaydın, yeni sezonun, sporun ruhuna yaraşır bir şekilde tamamlanması için ilgili tüm kurumların koordinasyon içerisinde görevlerini titizlikle yerine getirdiklerini de ifade etti.
Toplantı, yapılan sunumun ardından gündeminde bulunan maddelerin görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erdi.

Kayseri, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

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