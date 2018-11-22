22 Kasım 2018, 16:47
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Spor Hakemler Halı Sahada Ter Attı

Spor Hakemler halı sahada ter attıSüper Lig'in 13. haftası öncesinde çekişmeli bir maç oynadılar, stres attılarMete Kalkavan penaltı kaçırdıSerhan Türk, İstanbul (DHA)Futbol hakemleri halı sahada stres attı.

Spor Hakemler halı sahada ter attı

Süper Lig'in 13. haftası öncesinde çekişmeli bir maç oynadılar, stres attılar

Mete Kalkavan penaltı kaçırdı

Serhan Türk, İstanbul (DHA)

Futbol hakemleri halı sahada stres attı.

Süper Lig'in 13. haftası öncesinde çekişmeli bir maç oynayarak ter atan futbol hakemleri penaltıya giden maçta büyük efor sarfettiler. Aralarında Mete Kalkavan, Süleyman Abay ve bir çok hakemin daha bulunduğu ve dün akşam oynanan halı saha maçında keyifli anlar yaşanırken, maçtan sonra ise Güzel ve temiz maç oldu yorumu yaptılar.

Hakemler bugün ise 13. haftanın atamalarını bekleyeceklerini ve bugünden itibaren görev alacakları maçlara konsantre olacaklarını söylediler. DHA,Futbol
22 Kasım 2018 Perşembe 16:47