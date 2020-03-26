Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

SPOR Halkbank oyuncuları ve milli dartçılardan koronavirüs mesajı

SPOR Halkbank oyuncuları ve milli dartçılardan koronavirüs mesajıFaik Samed Güneş İyi beslenin, iyi dinleninDmitrii Bahov Dışarı çıkmayınMilli dartçılar Evde kal, aktif kalANKARA - Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncuları Faik Samed Güneş, Dmitrii Bahov ve milli dartçılar İsmail Demir, Ahmet...

26.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:33
SPOR Halkbank oyuncuları ve milli dartçılardan koronavirüs mesajı

SPOR Halkbank oyuncuları ve milli dartçılardan koronavirüs mesajı

Faik Samed Güneş İyi beslenin, iyi dinlenin

Dmitrii Bahov Dışarı çıkmayın

Milli dartçılar Evde kal, aktif kal

ANKARA - Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncuları Faik Samed Güneş, Dmitrii Bahov ve milli dartçılar İsmail Demir, Ahmet Kaya Çivici, Eren Cengiz, İrem Şenal, Meral Uğurlu, Merve Eden, Yusuf Can Koru ve Muhammed Nuri Soylu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere uyma çağrısı yaptı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Faik Samed Güneş, uyarıları dikkate almak gerektiğini belirterek, 'Dünyayı etkisi altına alan virüs için bazı tedbirler almamız gerekiyor. Acil durumlar dışında lütfen evden çıkmayın. El sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun için sürekli elimizi sabunlu suyla ovalayarak yıkamamız gerekiyor. İyi beslenin iyi dinlenin. Kendinize ve sevdiklerinize çok dikkat edin' dedi.

DMİTRİİ BAHOV DIŞARI ÇIKMAYIN

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Moldovalı smaçörü Dmitrii Bahov, Tüm dünya zorlu bir durumdan geçiyor diyerek, 'Kendinizi ve ailenizi koruyun. Gerekli olmadıkça dışarı çıkmayın. Eğer dışarı çıkarsanız insanlarla mesafeyi koruyun. Ellerimizi daha fazla yıkayalım. Umarım herkes sağlıklı olur' diye konuştu.

MİLLİ DARTÇILAR EVDE KAL, AKTİF KAL

Milli dartçılar İsmail Demir, Ahmet Kaya Çivici, Eren Cengiz, İrem Şenal, Meral Uğurlu, Merve Eden, Yusuf Can Koru ve Muhammed Nuri Soylu, antrenmanlarına evde devam ederek herkese Evde kal, aktif kal çağrısında bulundu.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: İsmail Demir, voleybol, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››SPOR Halkbank oyuncuları ve milli dartçılardan koronavirüs mesajı - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Tuncay Şanlı’dan, sağlık çalışanları için gönülleri fetheden hareket Spor
Tuncay Şanlı'dan, sağlık çalışanları için gönülleri fetheden hareket
Mustafa Cengiz’in koronavirüs test sonucu belli oldu Spor
Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucu belli oldu
Terim’in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti Spor
Terim'in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti
G.Saraylı yıldızdan korona itirafı: Ateşim çıktı, başım yanıyordu Spor
G.Saraylı yıldızdan korona itirafı: Ateşim çıktı, başım yanıyordu
F.Bahçe’nin iki yıldızının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Spor
F.Bahçe'nin iki yıldızının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Süper Lig’in ilk kadın başkanı, umudunu tüketti: Bizim için artık bitti Spor
Süper Lig'in ilk kadın başkanı, umudunu tüketti: Bizim için artık bitti
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi Spor
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Galatasaray da istiyordu, Fenerbahçe transferde atağa kalktı Spor
Galatasaray da istiyordu, Fenerbahçe transferde atağa kalktı

Son Dakika Spor Haberleri

12:41: Akhisarspor'da kale emin ellerde - Spor 12:37: Nazilli Belediyespor'da koronavirüs önlemi - Spor 12:35: Orak: "Sporcularımızın sağlık durumu iyi" - Spor 12:28: Yukatel Denizlispor'un antrenmanları 30 Mart'a ertelendi - Spor 12:22: Antalyaspor'dan e-antrenman! - Spor 11:54: Tuncay Şanlı'dan anlamlı hareket! Otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti - Spor 11:04: Son Dakika: Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı - Spor 10:36: Celalettin Kocatürk virüsün bulaşmasında Abdurrahim Albayrak'ı işaret etti: Fatih Terim'le teması var - Spor 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:51: Saracchi'den koronavirüs itirafı: Ateşim çıktıktan sonra test yaptırdım, sonuç negatif çıkınca ruhum bedenime geri döndü - Spor 09:06: Menajer Haluk Canatar, Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını söyledi - Spor 08:29: Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı - Ekonomi