Spor hamza hamzaoğlu: beşiktaş maçına hazır gideceğiz

Hamza Hamzaoğlu: Beşiktaş maçına hazır gideceğizErcan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA, (DHA) - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş deplasmanına hazırlıklı gideceklerini belirterek, "Orada da elimizden geleni en iyi şekilde yapıp, iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" dedi.Süper Lig'de ilk yarının 17'nci ve son haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçen hafta 2-2 biten Demir Grup Sivasspor maçını değerlendiren Hamza Hamzaoğlu, "Geçtiğimiz hafta lidere karşı iyi bir oyun oynadık. Taktiksel anlamda baktığımızda düşündüğümüz her şeyi sahaya yansıtabildik. Sonucu da almak üzereydik ama son anda gelen gole mani olamadık. Sorun değil, sonuca giden yolda yaptıklarımız bizim için önemliydi. Oldukça iyi şeyler yaptığımızı gördük. Daha da iyi olacağımızı görüyoruz. Onun da sinyallerini alıyoruz" diye konuştu."BEŞİKTAŞ MAÇINDAN İYİ BİR SONUÇLA AYRILMAK İSTİYORUZ"Hamza Hamzaoğlu, deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş maçı bizim için çok daha önemli. Beşiktaş için de önemli. Geçtiğimiz haftayı kayıpla geçtiler ve ligin ilk yarısının son maçında sahasında kazanmak isteyeceklerdir. Dolayısıyla çok daha baskılı bir ortamda bu maçı oynamak zorundayız. Bunlara hazırlıklı bir şekilde gideceğiz. Orada da elimizden geleni en iyi şekilde yapıp, iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı."BİZİM İÇİN HER OYUNCU ÖNEMLİ "Takımdaki eksiklerin sorulması üzerine ise Hamzaoğlu, "Bizim için her oyuncu önemli. Ama bugüne kadar ekip olarak 'Eyvah şu oyuncumuz yok' demedik. Çünkü 28 kişilik bir kadromuz var. Her oyuncumuz bizim için kıymetli. Olmayan arkadaşlarımızın yerine diğer oyuncularımızı oynatıyoruz. Onlar da karışlığını veriyor. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor" şeklinde konuştu."TRANSFERE ÇOK İHTİYACIMIZ YOK"49 yaşındaki teknik adam, 'Devre arasında transfer yapacak mısınız?' sorusuna ise "Antrenmanlarımızı bitirdikten sonra kalan zamanımızı transfer için geçiriyoruz. Kadromuzu güçlendirebilir miyiz diye bakıyoruz. Ama çok acil ihtiyacımız var mı? Yok diyebiliriz. Fakat yine de bakıyoruz. Bize gelip güç katacak, uyum sağlayacak oyuncu bulabilirsek transferini gerçekleştireceğiz. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor" diye yanıt verdi.Gençlerbirliği'nde Giovanni Sio'nun Beşiktaş maçı kadrosunda yer almayacağı söyleyen Hamza Hamzaoğlu, herkesin yeni yılını kutlayarak sözlerini tamamladı.