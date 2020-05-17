SPOR Hasan Ali Kaldırım'a Devrim Akarsu'dan video konferanslı antrenman

SPOR Hasan Ali Kaldırım'a Devrim Akarsu'dan video konferanslı antrenmanTecrübeli sol bek çalışmalarına ara vermiyorMustafa AKIN İstanbul,(DHA) -Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın durumu netlik kazanmazken, tecrübeli futbolcu çalışmalarına ara vermiyor.

17.05.2020 10:50 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:52
SPOR Hasan Ali Kaldırım'a Devrim Akarsu'dan video konferanslı antrenman
Tecrübeli sol bek çalışmalarına ara vermiyor
Mustafa AKIN İstanbul,(DHA) -
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın durumu netlik kazanmazken, tecrübeli futbolcu çalışmalarına ara vermiyor.
Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle oynanamayan lig sürecinde bireysel antrenmanlarına devam eden Hasan Ali Kaldırım, güçlü çalışmalarla form tutuyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 12 Haziran'da başlatacağı lig için dünya ve Avrupa eski kick-boks şampiyonu Devrim Akarsu ile bireysel antrenmanlar yapan Hasan Ali, formunu koruyor. Covid -19 testleri ve tesis personelinde çıkan pozitif vakalar nedeniyle bir süre daha tesislerde antrenman olmayacak. Bunun için video konferans yöntemiyle Devrim Akarsu yönetiminde çalışan Hasan Ali, kaslarını da kuvvetli tutuyor.
Öte yansan İlk etapta Fenerbahçe Kulübü'nden gelecek olan teklifi değerlendirerek sarı-lacivertli formayı giymek isteyen tecrübeli futbolcu, anlaşamaması durumunda ise yurt içi ve yurt dışından gelen tekliflere yönelecek. SPOR Hasan Ali Kaldırım’a Devrim Akarsu’dan video konferanslı antrenman

Kaynak: DHA

Etiketler: Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe, Hasan Ali, Güncel, Haber

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