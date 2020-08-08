SPOR Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'de

- Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bugün Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile veda ettiği Hasan Ali Kaldırım'ın yeni adresi Medipol Başakşehir oldu. Turuncu lacivertli ekipten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir'in açıklaması şu şekilde Kulübümüz, milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Milli takımımızın önemli isimlerinden biri olan ve özverili futboluyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan tecrübeli futbolcu, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Hasan Ali Kaldırım'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.