Spor hasan kartal: türk futbolunun bir anayasası olmalı

SPOR Hasan Kartal: Türk futbolunun bir anayasası olmalıHasan Çavuşoğlu'ndan "rezerv lig" önerisiErcan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ - Muhammed BAYRAM/ ANKARA,(DHA) - Çaykur Rize spor Başkanı Hasan Kartal ile Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, kulüplerin borçlanmasıyla ilgili önemli kararların alınması gerektiğini belirterek, "Anonim şirketlerde değil ama derneklerde kesinlikle 'başkan ve yönetim kurulunun borçlardan sorumlu olması' maddesinin konulması elzemdir. Yani bunu koymadığınız sürece birçok çalıştay yaparız, sonuçta yine kulüpler bir yerlere toslar. Türk futbolunun temel bir anayasası olmalı. Şimdi rastgele gidiyoruz. Kimin nereye ne zaman toslayacağı belli değil" dedi.Büyük kulüplerin ekonomik olarak ve altyapıda sıkıntılar yaşadığını ifade eden Kartal, "Bana göre her tarafta problem var, Sayın Bakanımız da hepsini iyi biliyor. Bir sonuç şekline getirecek ve bundan sonra önümüzde daha iyi adımlarla gideceğiz diye düşünüyorum. İyi bir yol haritası, iyi bir yasa; bu şekilde başlar diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.Takımla ilgili gelen soruya ise Başkan Kartal, "Bir iki sporcu transferi yaptık, bir iki transfer daha yapabiliriz. Rizespor ikinci yarıda çok daha iyi olacak. Bundan emin olabilirsiniz" yanıtını verdi.HASAN ÇAVUŞOĞLU: KARARLARIN UYGULANMASI HER ŞEYDEN ÖNEMLİAytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise çalıştayın başarılı ve faydalı olacak bir çalışma olduğunu dile getirerek, "Çalıştayda birtakım kararların alınması ve uygulanması her şeyden önemli. Bu çalışmaların futbol dışında diğer spor branş federasyonlarına da fayda sağlayacağını düşünüyorum. Az önce çalıştayda söylendi, '21 Yaş Altı Ligi gitti, onun yerine bir şey yapılmadı' denildi. Süper Lig'e çıktığımızdan beri hep başkanlarıma da söyledim, o zaman burada bir rezerve gerekiyor. Tıpkı Portekiz'deki gibi rezervlik, 'pilot takım çalışması' da konuşuldu. Bizim de yapmamız gereken Portekiz'deki gibi profesyonel Süper Lig takımının altında bir profesyonel takım olması. Şu anda benim profesyonel yaptığım 20 futbolcum var. Türkiye'nin değişik kulüplerine gönderiyorum bir şeyler olsun diye ama kendi takımımın altında bir takım olsa bunların hem yukarıya çıkması hem de göz önünde olmasıyla alakalı futbolcu yetiştirme açısından faydalı olacağını düşünüyorum" dedi."ÇOK FAZLA TRANSFER YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"Ligin ikinci devresinin yaklaştığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Geçmişten günümüze birçok kulübün mali yapılandırmalarla ilgili sıkıntıları oldu. Yeni yapılandırmayı bazılarının yaptığını bazılarının da yapamadığını göz önünde bulundurursak bu da bir değerlendirme olabilir. Bizim açımızdan böyle bir problem yok ama genele bakmak lazım. Ligin ikinci devresi yaklaşıyor. Biz çok fazla transfer düşünmüyoruz. Bir tane yaptık, bir tane de bugün yarın yaparız. Giden oyuncumuz olmazsa transfer ihtiyacımız yok. Alanyaspor olarak kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. İlk yarıyı iyi bir noktada bitirdik, daha iyi bir yerde de bitirebilirdik. Esasen bütün takımlar açısından lig ikinci yarı başlıyor, ikinci yarı çok önemlidir. Sezon sonunda iyi bir yerde olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.