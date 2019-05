SPOR Hasan Kartal Vedat Muriç gidecek

Kaynak: DHA

SPOR (Özel) Hasan Kartal Vedat Muriç gidecekRizespor daha önce böyle bir yönetim görmemiştirYeni gelecek hoca ile iyi bir takım kuracağızVedat'a Fenerbahçe'den sözlü bir teklif varTakımda kalacaklarla konuşmaya başlıyoruzKulübün borcu 70-80 milyon civarıErzurumspor maçını unutamıyorumVAR sisteminde kurallar değişmeliNihat Özdemir çok iyi bir federasyon başkanı olurNESRİN AYDIN - ARDA ERDOĞAN ANKARA,(DHA) -Hasan Kartal, Vedat ne isterse o olur bir de zaman gösterir. Çünkü Vedat'ı bir tane değil birçok kulüp istiyor. Daha anlaşmaya vardığımız, kesinleşmiş bir durum yok. Ama Vedat gidecek gibi görünüyor dedi.Spor Toto Süper Lig'i 41 puanla 11'inci sırada tamamlayan Çaykur Rizespor'da başkan Hasan Kartal, sezon içi yapılan çalışmalar, gelecek sezon ve transferde adı birçok takımla anılan Vedat Muriç ile ilgili birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Kartal, teknik direktör Okan Buruk'un ayrılacağını ilk olarak DHA'ya açıklarken transfer gündeminde çok konuşulan Vedat Muriç ile ilgili olarak Gidecek gibi görünüyor diye konuştu.Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, geldikleri günden sonraki gelişimin ekip işi olduğunu belirterek, 7'nci haftada 3 puandaydık. 7'nci hafta Fenerbahçe maçıydı o maçta galibiyetle puanımızı 6'ya yükselttik. Aslında ilk yarıda da biz kötü bir takım değildik, iyi gidiyordu ama beraberliklerimiz çoktu bir türlü 3 puan alamadık. İkinci yarıya girdiğimizde de zaten Okan hocayla da biz beraber başlamıştık o da 7'nci maçta başlamıştı. Ara transferleri çok iyi yaptık. Çok iyi yaptık derken tabii bu bir ekip işi, ekip olarak çok iyi çalıştık ifadelerini kullandı.RİZESPOR DAHA ÖNCE BÖYLE BİR YÖNETİM GÖRMEMİŞTİRKartal, yönetim olarak şehri iyi bütünleştirdiklerine vurgu yaparak, Rizespor'da böyle bir yönetim şimdiye kadar olmamıştır. O kadar iyi bir anlaşma içerisinde ki yönetim kendi iç bünyesiyle hiç sorunsuz anlaşıyor. Onun dışında hocamızla hiç problem yaşamadık. İlk yarıyı 12 puanla bitirmemize rağmen Okan hocayla biz en ufak bir problem yaşamadık. Gayet güzel, önümüzün açık olduğunu, bu işi becereceğimizi ve inanarak bunu konuştuk. Neticede de bu günlere geldik. Bunun dışında şehirle, seyircilerle iyi bütünleştik. Biz başladığımızda 3 bin kişiye oynarken, şimdi 12 bin kişiye oynuyoruz. Hepsini bir bütün olarak düşündüğümüz zaman her şey 44'lük olduğu zaman artık başarmanın bahanesi yok, mutlaka başaracaksın diye konuştu.YENİ GELECEK HOCA İLE İYİ BİR TAKIM KURACAĞIZOkan Buruk'la yollar ayrılsa bile hep birarada oldukları ifade eden Kartal, Hocamız gitse bile bize her şeyi söyler. Çünkü hocamızla problemli bir şekilde ayrılmıyoruz. Hocamız bize tavsiyelerini yapacak, söyleyecek. Tabii onun söylemleri ve yeni getireceğimiz hocamızla da yapacağımız istişareler neticesinde iyi bir takım kurmaya çalışacağız dedi.VEDAT'A FENERBAHÇE'DEN SÖZLÜ BİR TEKLİF VARTransfer gündeminde adı birçok kulüple anılan Vedat Muriç için Hasan Kartal şöyle konuştu Vedat çok iyi bir çocuk, çok ahlaklı ve düzgün bir çocuk. Vedat'ın gitmesini hiç istemeyiz ama 24 yaşındaki çocuğun önünü kapatmanın da bir anlamı yok. Vedat ne isterse o olur bir de zaman gösterir. Çünkü Vedat'ı bir tane değil birçok kulüp istiyor. Daha anlaşmaya vardığımız, kesinleşmiş bir durum yok. Ama Vedat gidecek gibi görünüyor. Üzülüyorum. Fenerbahçe'den sözlü bir teklif var. Onun dışında başka teklifler de var. Çünkü Vedat iyi bir oyuncu. Dünyanın her yerinden Vedat'a teklif gelmesi lazım. İyi çalıştı, kendini iyi yetiştirdi şu 1 yıl içerisinde çok gelişti. İster istemez bir yerlerden teklif gelecek bunu engelleyemeyiz.TAKIMDA KALACAKLARLA KONUŞMAYA BAŞLIYORUZAra transfer döneminde yapılan transferleri yarım sezonluk yaptıklarını ifade eden Kartal, Biz sıkıntılı bir dönem geçirdiğimiz için ara transferdeki düşüncemiz hasbelkader düşersek kulübü sıkıntıya sokmayalım düşüncesiyle hep yarım sezonluk sözleşme yaptık. Bunu da kulübümüzü düşündüğümüz için yaptık. Kulüpleri maddi külfetin içine sokmamak lazım. Bu düşünceyle yarım sezonluk aldık. Şimdi onların çoğu gidiyor. İyi oynayanlar var, onları belki de alamayacağız, gücümüz yetmeyecek. Kalacaklarla konuşmaya başlıyoruz şimdi. Kalanlar kalacak, gidenlerin yerine de nasıl ki ara transfer döneminde bulduk, yine bulacağız şeklinde konuştu.KULÜBÜN BORCU 70-80 MİLYON CİVARIKartal, kulübün borçlarına ilişkin soruya, Açık ve net söylüyorum 182 milyon borçla kulübü devraldık. Şu anda 100 milyon borcumuz var. O zaman da ödenmeyecek 30 milyon civarında bir borç vardı, şimdi de ödenmeyecek 30 milyon borç var. Bunu da düşündüğümüz zaman bizim 70-80 milyon civarı bir borcumuz var. Bu borcu biz döndürüyoruz, sıkıntımız yok şeklinde cevap verdi.ERZURUMSPOR MAÇINI UNUTAMIYORUMÇok konuşulan VAR sistemine değinen Başkan Hasan Kartal, Teknolojiyi iyi bir şekilde kullanırsanız insanlara faydalıdır ama teknolojiyi kötü niyetlere alet etmeye kalkarsanız o zaman teknoloji zararlıdır. Yani bir hakemi VAR çağırmıyorsa, hakem illa ben VAR'a gideceğim bakacağım, minareyi çaldım kılıfını uyduracağım diyerek VAR'a giderse bu sistemde sıkıntı yaratır. Bazı maçlarda VAR gerçekten çok sıkıntı yarattı bazı maçlarda da bazı şeyleri önledi. Erzurumspor maçını hiç unutamıyorum, o maçta özellikle bizim sporcuya faul yapıldı. O faulü orada hakem verseydi Erzurumspor bize gol atmayacaktı. Gol attıktan sonra hakem VAR'a gitti faulü tespit etti, golü iptal etti. İki takım arasında bir problem yaratmış oldu. Erzurumspor'un golünü Rize mi iptal ettirdi Oradaki hakem daha önce o faulü vermesi lazımdı, o golün olmaması lazımdı. İki kulübün birbirine kötü gözle bakmaması lazımdı diye konuştu.VAR SİSTEMİNDE KURALLAR DEĞİŞMELİHakemlerin gördükleri pozisyonlara müdahale etmeleri gerektiğini belirten Kartal, VAR'ın düzgün kullanılması lazım, düzgün kullanılmadığı sürece VAR faydalı değil. VAR'da kuralların değişmesi gerekiyor, hakem bazı yerlerde anında karar vermeli. Ofsayt oluyor, örneğin Beşiktaş maçında 3 ve 4'üncü golde ofsayt vardı. Gözle gördüğün şeyde VAR'a gidilmesinin ne anlamı var. Ondan sonra VAR bozuldu. Böyle şey olur mu Bunlar çok yanlış şeyler. Bunlar Türk futboluna gölge düşürüyor. Çok yanlışlar oluyor, inşallah yeni federasyon başkanı seçilecek arkadaşlar bunu düzeltir diye düşünüyorum dedi.NİHAT ÖZDEMİR ÇOK İYİ BİR FEDERASYON BAŞKANI OLURHasan Kartal, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimine değindi ve Nihat Bey en son bizim kulüpler birliğinin toplantısına katıldı en son o toplantıda yapmış olduğu söylemleri ve tespitleri düzeltirse ki düzelteceğim, yapacağım dedi. O zaman bence çok iyi bir federasyon başkanı. Ama federasyonun bugünkü yapılanmasının değiştirilmesi lazım. Federasyonda bir yenilenmeye ihtiyaç var, belli bir sistem içerisinde çalışması lazım. Bu bunun adamıdır, şu şunun adamıdır, bu hakem bunu sever gibi durumların olmaması lazım. Doğru neyse onun üzerinde toplanılması lazım. Nihat Beyin de bu işi yapabileceğini düşünüyorum diyerek sözlerini noktaladı.