Spor Haydar Yılmaz: Bizim Açımızdan İyi Bir Sezon Geçti

Haydar Yılmaz
: Bizim açımızdan iyi bir sezon geçti
Engin ANAK/ ALANYA (Antalya
), (DHA
) - Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Medipol Başakşehir
ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor
hazırlıklarına yaptığı tek idmanla devam etti. Takım kaptanı kaleci Haydar Yılmaz, 'Bizim açımızdan iyi bir sezon geçti. Puan olarak 3 veya 6 puan daha alabilirdik ama takdir edersiniz ki başımızdan vahim bir olay geçti" dedi.
Alanyaspor Cengiz Aydoğan
Tesisleri'nde Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam eden Aytemiz Alanyaspor antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular idmanı şut ve orta çalışmasıyla tamamladı. İdmana UEFA Pro Lisans Kursu son etabına katılan teknik direktör Sergen Yalçın
ile sakatlıkları bulunan futbolcular Sackey, Caulker, Djalma Campos
ve Baiano katılmadı.
Antrenman öncesinde gazetecilere açıklama yapan kaleci Haydar Yılmaz, sezonda takım olarak beklenilenlerin üstünde bir performans sergilediklerini söyledi. Kaptan Yılmaz, 'Süper Lig'de bulunduğumuz diğer senelere göre daha iyi bir performans gösterdik. Sıralamada da daha üst seviyeyiz. Bizim açımızdan iyi bir sezon geçti. Puan olarak 3 veya 6 puan daha alabilirdik ama takdir edersiniz ki başımızdan da vahim bir olay geçti" dedi.
Josef Sural'ın vefatından sonra oynadıkları Konyaspor
maçındaki mağlubiyeti de bu kazaya bağladığını belirten Yılmaz, "Zihinsel ve bedensel olarak sahaya tam anlamda kendimizi veremedik. Beşiktaş
maçından da bu olayın etkilerini hisettik. Bu maçları da almış olsaydık, puan olarak daha üst seviyede ligi tamamlamış olacaktık" dedi.
"BÜYÜK KATKISI VAR"
Kaptan Haydar Yılmaz, şartlar ne olursa olsun hiçbir zaman profesyonellikten ödün vermediklerini belirterek, 'Takım arkadaşlarıma bu sezon gösterdikleri performans nedeniyle teşekkür ederim. Süper Lig'de 3 yıldır, kendi çapımda dolu dolu oynadığımı düşünüyorum. Alanyaspor'un iyiliği ve güzelliği için elimden gelen çabayı da sarf ediyorum. Kendimi buralı gibi görüyorum. Her şey Alanyaspor için. Tabii ki bu bireysel performans ve başarı tek başına olmuyor, takım arkadaşlarımın da çok büyük bir katkısı var. Alanyaspor adına tüm fedakarlıkları yaparak takımımın iyi olması için çabalayacağım ve savaşacağım" diye konuştu.
Antalya
, Aytemiz Alanyaspor
, Haydar Yılmaz
, Güncel
Kaynak: DHA