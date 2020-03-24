SPOR Hemşehrilerinden Fatih Terim'e mesaj Onu çok seviyoruz

SPOR Hemşehrilerinden Fatih Terim'e mesaj Onu çok seviyoruzCan ÇELİK-Anıl ATARADANA, (DHA)-Sosyal medya hesabından dün akşam koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e hemşehrileri Adanalılar, destek mesajları gönderdi.Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, dün akşam sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Terim paylaşımında, Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere ifadelerine yer verdi. Terim'in bu paylaşımından sonra birçok kişi tecrübeli teknik adama 'geçmiş olsun' mesajları gönderdi. Bugün ise Terim'in memleketi Adana'da birçok kişi, hemşehrileri olan Fatih Terim'e geçmiş olsun dilekleri göndererek, yanında oldukları mesajını verdi.ONUNLA GURUR DUYUYORUZBir Adanalı olarak Fatih Terim'e büyük bir sevgi duyduğunu belirten Hasret Yılmaz, Duyunca çok üzüldüm ve şok yaşadım. Adanalılar olarak onunla hep gurur duyduk. Sağlığına kavuşmasını diliyorum dedi.Fatih Terim'in kendisini Türk futboluna adamış bir isim olduğunu dile getiren Ercan Tosun ise, Burada O'nun isminin verildiği sokaktayız. Tabi duygusalız. Ben Beşiktaş'ı tutuyorum ama umarım Fatih hocamız iyileşir ve bizleri yener diye konuştu.Haberi aldıklarında ailece çok üzüldüklerini ve inanamadıkları kaydeden Ayşegül Sayın da, Fatih Terim'i tekrardan sahalarda görmek istediklerini ve onu çok sevdiklerini vurguladı.

Kaynak: DHA