Spor hentbolcu kızlar yunanistan'daki her golden sonra formamızdaki ay yıldızı öptük

SPOR Hentbolcu kızlar Yunanistan 'daki her golden sonra formamızdaki ay yıldızı öptükTolga YILDIRIMANTALYA, (DHA)- MURATPAŞA Belediye spor Kadın Hentbol Takımı sporcuları, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1'inci tur müsabakasında Yunanistan'ın PAOK takımıyla oynadıkları maçta yaşadıklarını anlattı. Salonda Türk bayrağının asılmaması üzerine hırslandıklarını anlatan sporcular, sevinçlerini, her golden sonra formalarındaki ay yıldızı öperek yaşadıklarını belirtti. Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Yunanistan'ın Selanik kentinde EHF Kupası 1. tur ilk maçında PAOK'a 32-25 yenildi. Yine Selanik'teki rövanş maçında 24-24 berabere kalan Muratpaşa Belediyespor, kupadan elendi. Karşılaşmalarda iki ülke takımı temsilcileri arasında yaşanan bayrak krizi ile Yunan taraftarının sporculara tükürmesi, sahaya yağ fırlatması, el kol hareketleri, mücadelenin önüne geçti.Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 'Paşa'nın Melekleri' olarak tanınan Muratpaşa Belediyespor hentbolcuları, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Muratpaşa Hentbol Şube Sorumlusu Özcan Yılmaz, salonda Türk bayrağının yer alması taleplerinin yerine getirilmemesinin ardından, taraftarın oyunculara yönelik el, kol hareketi yapması, tükürmesi ve sahaya yağ dökmelerinin spor ruhuna yakışmadığı belirtti. İlk karşılaşmada yaşanan olayların, sporcuların performansını düşürdüğüne dikkati çeken Yılmaz, ikinci maçta güvenlik önlemlerinin artmasıyla iyi mücadele etmelerine rağmen Avrupa Kupası'ndan elenmelerinin üzüntüsünü yaşadığını anlattı. Yılmaz, Antalya'ya geldikten sonra milli sporcuların milli takım kampına katıldığını diğer sporcuların da lige odaklanarak antrenmanlara başladığını söyledi.'TÜRK BAYRAĞINI ÖPEREK SEVİNCİMİZİ YAŞADIK'Muratpaşa Belediyespor hentbolcularından 20 yaşındaki sol oyun kurucu Ayşe Dinç, salonda Türk bayrağının yer almamasından dolayı maça Türk bayraklı formalarla çıktığını söyledi. Taraftarın kendilerine yönelik tahrik edici davranışlarının takımı hırslandırdığını anlatan Ayşe Dinç, her golden sonra formadaki Türk bayrağını öperek sevinçlerini yaşadıklarını belirtti. PAOK takımının taraftar topluluğu hakkında daha önce de bilgi sahibi olduklarına değinen Ayşe Dinç, Hayatımla ilk defa böyle bir taraftarla karşılaştım. El kol hareketi yapıp, bizlere tükürdüler. PAOK taraftarının ağır baskısı altında oynamaya çalıştık. Hırslandık, milli maç gibi hissettik dedi.'YAŞANANLAR SPOR ADINA ÇOK KÖTÜ'Takımın genç oyuncularından Fulya Naime Bozyurt, karşılaşmada süre almasa da oyun alanı kenarında yaşananlara tanık olduğunu belirtti. Taraftarın kendilerine yönelik aşırı tepkisinden bahseden Fulya, Oyun alanı kenarında çok olmasa da endişe ve korku halindeydim. İster istemez bu duygu oluyor. Taraftarın yaptığı iğrenç duyguydu diye konuştu.Hentbolculardan 18 yaşındaki Beyzanur Türkyılmaz da Maça çıktığımızda PAOK taraftarının kalabalık olacağını biliyorduk. Ama bu kadar tahrik edici şeyler yapılacağını tahmin etmiyorduk. Bayrağımızı asmadılar, biz de ay yıldızlı kırmızı formalarımızı giydik. Tribünde bize yönelik sözleri, tükürmeleri ve sahaya yağ dökmeleri bizi üzdü. Yenilmek istemiyorduk. Hiç böyle şeyler görmedik hayatımızda. Yaşananlar spor adına çok kötüydü dedi.