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Spor hes kablo kayserispor, antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SPOR Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdüİlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - Hes Kablo Kayserispor, pazar günü evinde konuk edeceği Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

05.02.2020 21:47 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:49
SPOR Hes Kablo Kayserispor, maçı hazırlıklarını sürdürdü
İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - Hes Kablo Kayserispor, pazar günü evinde konuk edeceği Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenmana düz koşu ile başlayan Kayserisporlu futbolcular ardından fitness çalışması yaptı. Oyuncular daha sonra 5'e 2 pas çalışması ve yarı saha maç yaptı. Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Antrenmanda Alpay Çelebi ile Zoran Kvrzic ise takımdan ayrı çalıştı.
Spor hes kablo kayserispor, antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Hes Kablo, Kayseri, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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