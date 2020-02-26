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Spor hes kablo kayserispor, göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

Hes Kablo Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam ettiİlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) - Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti.

26.02.2020 19:36 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:39
Hes Kablo , Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti
İlyas KAPLAN/ KAYSERİ (DHA) - Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti.
Ligin 24'üncü haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde sürdürdü. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanın ilk kısmında düz koşu ve pas çalışması yapan sarı kırmızılılar antrenmanın 2'inci kısmında savunma ve hücum ile çift kale maç yaptı. Kas yırtığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan Ziya Alkurt ile çapraz bağ ve menüsküs ameliyatı olan Nurettin Korkmaz takımdan ayrı çalıştı.
Spor hes kablo kayserispor, göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

Kayserispor, Hes Kablo, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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