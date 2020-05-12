SPOR Hes Kablo Kayserispor gruplar halinde çalışıyor

Hes Kablo Kayserispor gruplar halinde çalışıyorİlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, liglerin yeniden başlayacağı tarihin açıklanmasının ardından gruplar halinde antrenmanlara başladı.

12.05.2020 11:50 | Son Güncelleme: 12.05.2020 11:56
Hes Kablo Kayserispor gruplar halinde çalışıyor
İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, liglerin yeniden başlayacağı tarihin açıklanmasının ardından gruplar halinde antrenmanlara başladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını bireysel olarak evlerinde sürdüren futbolcular, lig takviminin açıklanmasıyla kulüp tesislerinde gruplar halinde çalışmalarına başladı. Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde 3 grup halinde yapılan antrenmanlarda futbolcular çalışmanın ilk kısmında ısınma hareketleri ve düz koşu yaptı. Sosyal mesafe kuralına uygun gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Robert Prosinecki antrenmana maske ile çıktı. Sarı-kırmızılı takım antrenmanlara grup ve bireysel olarak sağlık ekibinin kontrolünde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak gerçekleştirilmeye devam edecek. Bu kapsamda Kayserispor antrenmanlarının bir süre basına kapalı olacağı bildirildi. SPOR Hes Kablo Kayserispor gruplar halinde çalışıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayserispor, Hes Kablo, DHA, Güncel, Haber

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