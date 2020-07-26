SPOR Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından

Trabzonspor maçının ardından

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Olcay DÜZGÜNKAYSERİ, (DHA)-

Süper Lig'in son hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor, sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenilerek bir alt lige düştü.

Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu. Trabzonspor Teknik Sorumlusu Eddie Newton, maçta önemli kurtarışlar yapan Uğurcan'ı överek, Harika, inanılmaz bir performans gösterdi. Çok zorlu topları kurtardı dedi. Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise, VAR'ı eleştirerek, Bugüne kadar hiç hakemle ilgili konuşmadım. Buna gerçekten anlam veremiyorum. Bazı kararlara 'olacak gibi değil' diyoruz ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Teknik Sorumlusu Eddie Newton, şunları söyledi;

Açıkçası ilk yarı iyi bir oyun oynadığımızı söyleyemem. Devre arasında sistem değişikliği yaptık. İkinci yarıda daha iyi bir oyun sergileyerek maçı kazandık.

İlk yarıda Hes Kablo Kayserispor'un atağında çizgiden Uğurcan'ın çıkardığı pozisyona değinen Newton, Benim olduğum açıdan pozisyonu gördüğümü söyleyemem. Ancak burada Uğurcan'ın performansına değinmek istiyorum. Harika ve inanılmaz bir performans gösterdi. Çok zorlu topları kurtardı ifadelerini kullandı.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise, Tabii ki böyle dramatik maçtan sonra konuşmak kolay değil. Ligde kalmak için inanılmaz çaba sarf ettik. Ligden düştü denilen takımı bu maça kadar getirdik. VAR ile ilgili bir şey diyemiyorum. Bugüne kadar hiç hakemlerle ilgili konuşmadım. Buna gerçekten anlam veremiyorum. Bazı kararlara 'olacak gibi değil' diyoruz. Maalesef ligden düştük. Üzgünüm şeklinde konuştu.