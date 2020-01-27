Spor hidayet türkoğlu: kobe bryant'ın talihsiz bir şekilde ölümü fazlasıyla üzdü

Hidayet Türkoğlu: Kobe Bryant'ın talihsiz bir şekilde ölümü fazlasıyla üzdü

"Kobe, bana göre Michael Jordan'dan sonra basketbolda dünyaya gelmiş en önemli insandır"

"Ülke olarak derin bir acı yaşadığımız bir süreç"

"Ekip olarak bir adım atacağız"

Mustafa AKIN - Sezer AFŞAR/ İstanbul, (DHA) - Hidayet Türkoğlu, "Kobe Bryant, uzun yıllar karşılıklı oynadığım ve gerçek anlamda keyif aldığım insanlardan birisi. Genç yaşta talihsiz bir şekilde ölüm haberini almak fazlasıyla üzdü" dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, dün geçirdiği helikopter kazasında, 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant ile birlikte 41 yaşında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant ile ilgili olarak, "Uzun yıllar karşılıklı oynadığım ve gerçek anlamda da keyif aldığım, insan olarak tanıdığım birisinin bu genç yaşta talihsiz bir şekilde ölüm haberini almak fazlasıyla üzdü. Kobe, bana göre Michael Jordan'dan sonra basketbolda dünyaya gelmiş en önemli insandır. Bence basketbolu dünyaya en iyi tanıtan insanlardan birisiydi. Bu anlamda gerek saha içi gerekse basketbol dışında bu branşı dünyaya yaymak için yaptığı işler gerçekten takdire şayandır. İnsan şoke oluyor. İnanın bir veli olarak, normal bir kişi olarak da insan çok üzülüyor. Genç yaşta kızımızın böyle talihsiz bir kazada hayatını kaybediyor olması tabii ki de üzücü. Dediğim gibi, Allah kalanlarına, başta karısına, diğer çocuklarına ve ailesine sabır versin. Onun yaptıkları hiçbir zaman unutulmayacak. Basketbol için gerçekten üzücü bir durum" diye konuştu.

"ÜLKE OLARAK DERİN BİR ACI YAŞADIĞIMIZ BİR SÜREÇ"

Hidayet Türkoğlu, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası dün gece düzenlenen yardım kampanyası hakkında da konuştu. Ülke olarak herkesin duygusal bir süreçten geçtiğinin altını çizen Türkoğlu, "Özellikle Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremden sonra hayatını kaybeden vatandaşlarımız için hepimiz çok üzüldük. Ülke olarak derin bir acı yaşadığımız bir süreç. Öncelikle onları anmak istiyorum. Yaralananlara da acil şifalar diliyorum. İnşallah ülke olarak bir daha bu süreçle karşılaşmayız. Devletimiz de gerekli önlemleri alır ve bu tarz acı sonuçlara vesile olacak sonuçlarla karşılaşmayız" dedi.

"EKİP OLARAK BİR ADIM ATACAĞIZ"

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman'ın başlattığı yardım kampanyasının hatırlatılması üzerine ise Türkoğlu, ülke olarak bu tip olaylarda birlik ve beraberliği görmenin insanı gururlandırdığını ifade etti. Türkoğlu, şunları söyledi:

"Herkesin bir şekilde bu tip durumlarda yardım elini uzatması takdire şayan. Küçük büyük yapılan desteklerden dolayı herkese teşekkür ederiz. Biz de federasyon olarak gerek Kızılay ve AFAD olmak üzere iş birliği içinde olan bir federasyonuz. Ekip olarak da bir adım atacağız. Ülke olarak bu olaylara sessiz kalmadık. Herkesin bir kez daha Türklüğüyle gurur duyması açık bir şekilde gösterdi. Bütün halkımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Önemli olan ülke ve devlet olarak sağlam tedbir alıp bir daha böyle acı olaylarla karşılaşmamak. Herkese bu süreçte ne kadar teşekkür etsek azdır."

Kaynak: DHA