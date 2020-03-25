Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Spor hocasından koronavirüs nedeniyle evde kalanlara 'Aktif olun' mesajı - Haberler

Spor hocasından koronavirüs nedeniyle evde kalanlara "Aktif olun" mesajı

Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Günay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalanlara düzenli egzersiz önerisinde bulundu.

25.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:28
Spor hocasından koronavirüs nedeniyle evde kalanlara
Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Günay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalanlara düzenli egzersiz önerisinde bulundu.
Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşamın üç temel taşının, fiziksel aktivite ve egzersiz, dengeli beslenme ile kaliteli ve yeterli uyku olduğunu söyledi.
Düzenli egzersiz ya da fiziksel aktivitenin faydalarının birçok bilimsel araştırmayla kanıtlandığını belirten Günay, koronavirüs nedeniyle evlerinde kalanlara şunları önerdi:
"Kendinize evde uygun bir alan oluşturun ve içsel motivasyonunuzu artırın. Sürecin uzaması durumunda düzenli bir egzersiz rutinine ihtiyacımız olacak. Birinci gün kardiyo ve esneklik, ikinci gün tüm kaslara yönelik kuvvet egzersizleri ve esneklik, üçüncü gün de sadece esneklik şeklinde bir döngüyle haftada 4-6 defa 30-50'şer dakikalık egzersizler uygulayabilirsiniz."
Örnek bir karma programı da paylaşan Günay, şunları kaydetti:
"Önce yaklaşık 5 dakika boyunca büyük kaslarınıza yönelik germe egzersizi uygulayın. Daha sonra 30 saniye, olduğunuz yerde dizlerinizi çekerek koşun. Ardından 30 saniye boyunca dirsekleriniz yere dayalı, kalçanız ve omuzlarınız düz bir hat oluşturacak şekilde sabit bekleyin. Yine 30 saniye boyunca sıçrayarak bacaklarınızı açıp kapatırken, ellerinizi, ayaklarınızla uyumlu şekilde başınızın üstünde birleştirip tekrar yana açın.
Bunların ardından da 30 saniye, dizleriniz yerde ya da ayaklar dayalı formda şınav yapın. Bu hareketlerin en az 3 set tekrar edilmesi gerek. Yorgunluk hissine göre her hareket bitiminde 30 ila 60 saniye dinlenilmesi lazım."
Tüm egzersizler sona erdiğinde de en az 10 dakikalık esnelik çalışması tavsiye eden Günay, "Solunum darlığı, kalp rahatsızlığı gibi kronik rahatsızlıkları olanlar bu programı uygulamamalı. Bu planlama egzersiz seviyesi düşük, yeni başlayan bireylere yönelik. Hareket sayısını, süresini, dinlenme aralığını kondisyon düzeyinize göre değiştirebilirsiniz." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Dokuz Eylül Üniversitesi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri çareyi yazı asmakta buldu Haberler
Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri çareyi yazı asmakta buldu
Cumhurbaşkanı’nın reklam yapın talimatı verdiği ürünün üretimi başlıyor Haberler
Cumhurbaşkanı'nın reklam yapın talimatı verdiği ürünün üretimi başlıyor
’Bende belirti yok’ diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı Haberler
"Bende belirti yok" diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor Haberler
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu Haberler
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı Haberler
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü Haberler
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koca, ABD’ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı Haberler
Koca, ABD'ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:36: Tokat'ta genelge dışında kalan bazı esnaf da kepenk kapattı - Haber 13:36: Korona virüs salgın krizini reklam ajansları nasıl yönetmeli? - Haber 13:36: Adıyaman'da şehir içi minibüsleri denetlendi - Haber 13:36: Türkiye Psikiyatri Derneğinden yaşlılar için ruh sağlığını koruma rehberi - Haber 13:36: Narkotik köpeği Altar'lı "Evinizde kalın" mesajı - Haber 13:12: Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor - Ekonomi 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 11:09: Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı - Haber 10:46: Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri son çareyi kapıya yazı asmakta buldu - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler