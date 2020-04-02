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Spor için kayalara ekmek parası için gökdelenlere çıkıyor

Mimarlık bölümünden mezun olan 30 yaşındaki Furkan Akkaya, kışın zorlu parkurlarda kayalara tırmanıyor, yazın iş merkezlerinin dış cephe camlarını silerek geçimini sağlıyor.

02.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:30
Spor için kayalara ekmek parası için gökdelenlere çıkıyor
Mimarlık bölümünden mezun olan 30 yaşındaki Furkan Akkaya, kışın zorlu parkurlarda kayalara tırmanıyor, yazın iş merkezlerinin dış cephe camlarını silerek geçimini sağlıyor.
İstanbul 'da dünyaya gelen Akkaya, başarılı geçen eğitim hayatının ardından 2014'te Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu.
Doğaya olan tutkusu nedeniyle mimarlık yapmak istemeyen ve üniversitede bir şenlikte gördüğü kaya tırmanışına yönelen Akkaya, Antalya 'nın Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı kaya tırmanışı bölgesinde çalışarak kısa sürede büyük gelişim gösterdi.
Akkaya, sarp kayalara kolayca tırmanmasıyla izleyenleri şaşırtıyor.
Kış aylarında bölgede altı ay çadırda kalarak her gün tırmanış yapan Akkaya, yazın İstanbul'daki yüksek katlı iş merkezleri, apartmanlar, rüzgar türbinleri ve petrol rafinerilerinde çalışarak geçimini sağlıyor.
Hayallerinin peşinden koşan Akkaya, kaya tırmanışını "bitmeyen bir güzellik" gibi görüyor.
Furkan Akkaya, AA muhabirine, ofis ortamının kendisine çekici gelmediğini, dağcılığa, kamp hayatına tutkun olduğunu belirterek, Geyikbayırı'nda yabancı dağcılarla kamp kurduklarını söyledi.
Düşme korkusuyla mücadelenin bağımlılık yaptığını aktaran Akkaya, doğayla iç içe olduklarını, hayvanların kendilerini hiç yalnız bırakmadığını dile getirdi.
Akkaya, yazın İstanbul'daki yüksek binalarda temizlik, tamirat işleri yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Yazın yüksek binaların dış cephelerine iple sarkarak camlarını siliyoruz. Buradan kazandığım para kaya tırmanışı yaptığım kış ayları boyunca bana yetiyor. Kat limitimiz yok. Aslında cam silmenin, yükseklerde çalışmanın çok da sevilecek, istenilecek bir tarafı yok. İş olarak mimarlık kadar çekici bir meslek değil ama kısa sürede iyi para kazandığım için yapıyorum. Kaya tırmanışını yapmam için bu mesleği de yapmak zorundayız. Çevremden 'Mimarlıkta daha iyi para kazanırdın.' gibi tepkiler aldım. Bu spora olan tutkumu gören herkes durumumu kabullendi."
"Ne işiniz var keçi gibi tırmanıyorsunuz?"
İnsanların önceleri kendilerinin neden tırmandığını anlamadığını anlatan Akkaya, "Bölge halkı ilk zamanlar 'Hazine mi arıyorsunuz?' diye tepki vermiş. Bazen bizi ilk defa görenler 'Ne işiniz var, keçi gibi tırmanıyorsunuz? Benim keçiler sizden iyi tırmanır.' diyor. Son zamanlarda bize iyice alıştılar." dedi.
Geyikbayırı'nın, dünyanın en popüler kaya tırmanışı bölgelerinden olduğunu ve her yıl binlerce yabancı sporcunun geldiğini kaydeden Akkaya, "Bölge halkı da bunu turizme dönüştürdü. Onlar da artık mutlu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Antalya, Güncel
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