Spor İEM Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda 2'nci gün tamamlandı
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İSTANBUL, (DHA) -
İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nın A ve B gruplarında 2'nci maçlar oynandı.
A Grubu'ndaki ilk maçında Katar'a 3 - 2 mağlup olan Türkiye, bugün oynanan 2'nci maçta Azerbaycan'ı 3 - 2 yendi.
Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen İEM Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nın 2'nci günü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde oynanan 4 maçla tamamladı.
Bugün oynanan maçların sonuçları şöyle
A GRUBU
Azerbaycan - Türkiye 2 - 3
Katar - İtalya 0 - 1
B GRUBU
KKTC - Rusya 1 - 4
İspanya - Bosna Hersek 2 - 1
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Kaynak: DHA