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Spor İl Müdürü Fillikçioğlu, ADÜ Park Genç Ofis'te incelemelerde bulundu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Gökhan Pehlivan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) yerleşkesi içerisinde yapımı tamamlanan ve kısa süre içerisinde faaliyete geçirilecek olan ADÜ Park Genç Ofis'te incelemelerde bulundu.

27.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:49
Spor İl Müdürü Fillikçioğlu, ADÜ Park Genç Ofis'te incelemelerde bulundu
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Gökhan Pehlivan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) yerleşkesi içerisinde yapımı tamamlanan ve kısa süre içerisinde faaliyete geçirilecek olan ADÜ Park Genç Ofis'te incelemelerde bulundu.

Zorunlu olmadıkça kurumdan çıkmadığını ve çalışmalara kurumdan devam ettiğini belirten Spor İl Müdürü Cenap Filllikçioğlu, "Gençlerimizin geleceğine ışık tutacak olan Genç Ofisimizin eksiklerini yerinde görmek için ekibimizle birlikte kontrole gittik. Sıkıntılı süreci en kısa sürede atlatır atlatmaz gençlerle birlikte olmayı arzuluyoruz. Şu anlık mesafeyi koruyoruz. Tedbiri elden bırakmıyoruz. Genç Ofis'in açılmasıyla ilgili iş birliği nedeniyle ADÜ Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e teşekkür ediyorum" dedi.

Fillikçioğlu, Genç Ofis'le ilgili olarak, "Genç ofisler; Sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra gönüllülük, çevre bilinci, sosyal sorumluluk projeleri, gençlik Kampları, tarihi ve kültürel gezilerinde yer aldığı çok geniş bir yelpazede faaliyet sürdürmektedir. Genç Ofis ile öğrenci topluluklarımızın verimliliklerini artırmak, kendi aralarındaki diyalog ve iş birliğini geliştirmek sporun ve sanatın birleştirici ve geliştirici gücünün kullanılması amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Genç, Güncel

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