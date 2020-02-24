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Spor ile yılda 60 kilo veriyorlar

Ayn-ı Ali Mahallesi Meslek Edindirme Kursu ve Hanımlar Lokali'nde sporla yılda ortalama 60 kilo vererek fazla kilolarından kurtulan kadınlar, düzenli beslenerek de form tutuyor.

24.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:22Spor ile yılda 60 kilo veriyorlar
Ayn-ı Ali Mahallesi Meslek Edindirme Kursu ve Hanımlar Lokali'nde sporla yılda ortalama 60 kilo vererek fazla kilolarından kurtulan kadınlar, düzenli beslenerek de form tutuyor.

Belediyesi'nin bünyesinde hizmet veren hanım lokallerinde en fazla ilgiyi spor kursu görüyor. Ayn-ı Ali Mahallesi Meslek Edindirme Kursu ve Hanımlar Lokali'nde spor yapan kursiyerler, yılda ortalama 60 kilo vererek fazla kilolarından kurtuluyor. ile kilo veren kadınlar bu kurs ile sporu bir yaşam biçimi haline getiriyor. Kursa ilişkin bilgi veren Pilates Eğitmeni Cansu Uslu, "Kaslarımızı kuvvetlendirmek, esneklik kazanmak, vücut sağlığımız iyileştirmek amacıyla egzersizler yapıyoruz. Günde 4 seans 180'e yakın kişiye spor yaptırıyoruz. Bir yılda ortalama 60 kilo vermeyi hedefliyoruz. Kursiyerlerimiz oldukça azimli. Kursa olan ilgi memnuniyet verici. Sporu bir yaşam biçimi haline getirmemiz gerekiyor. Çünkü sağlıklı yaşamak istiyorsak spor yapmalıyız" dedi. Sağlıklı yaşam için hemcinslerine spor yapmalarını tavsiye eden Esra Akkaya, " ayında başladım spora. Tüm personeller ve Cansu hocamdan çok memnunum. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye çok teşekkür ediyoruz. Özgüvenimiz yerine geldi. Belediye Başkanımıza bizlere böyle bir ortam sunduğu için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Mehmet Çerçi, Yunusemre, Aralık, Spor

Kaynak: İHA

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