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SPOR İpekyolu Belediyesi'nden online spor salonu

SPOR İpekyolu Belediyesi'nden online spor salonuVAN (DHA) - İpekyolu Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmak zorunda olan vatandaşlara yönelik projelerine Evde Kalın Hareketsiz Kalmayın sloganıyla bir yenisini daha ekledi ve Online Spor Salonu oluşturdu.

12.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:20
SPOR İpekyolu Belediyesi'nden online spor salonu
SPOR İpekyolu Belediyesi'nden online spor salonu
VAN (DHA) - İpekyolu Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmak zorunda olan vatandaşlara yönelik projelerine Evde Kalın Hareketsiz Kalmayın sloganıyla bir yenisini daha ekledi ve Online Spor Salonu oluşturdu.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatları doğrultusunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tüm dünyada yayılan koronavirüsle ilgili tedbirler kapsamında evlerinde kalarak virüsün yayılmasının engellemesine destek veren vatandaşların bu zorlu süreçte spordan eksik kalmayarak zinde olmalarını sağlamak adına Online Spor Salonu kurdu.
pazartesi, salı, çarşamba, cumartesi ve pazar günleri saat 15.00'de belediyenin resmi Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarında yayınlayacakları eğitim videolarıyla vatandaşların spor eksiklerini kapatacak ekipler, pazartesi günü temel kuvvet egzersizleri, salı günü zumba, çarşamba günü temel pilates egzersizleri, cumartesi günü temel kuvvet egzersizleri ve pazar günü temel pilates egzersizleri gibi insan vücudunu psiko-sosyal ve fizyolojik olarak zinde tutacak spor içerikleri seçerek vatandaşların sağlıklı kalmalarını amaçladıklarını ifade ettiler.
Konuyla ilgili açıklama bulunan başkan vekili Aslan, 'Bir yandan koronavirüs ile etkin bir şekilde mücadele ederken, bir yandan da evde kalan vatandaşlarımıza yönelik yeni projelerle onları sıkılmamaları, bu zorlu süreçten sağlık açısından bir problem yaşamadan çıkmaları için müdürlüklerimizle sürekli toplantı ve iletişim halinde kalarak değerli İpekyolu sakinlerinin yanında ve onları her anlamda düşünerek hareket etmeye ve projeler üretmeye çalışıyoruz. Bu süreçte faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan spor salonlarından dolayı spor yapamayan vatandaşlarımızı düşünerek spor salonunu evlerine götürecek yeni bir projeyi devreye sokuyoruz. Sevgili hemşehrilerim, unutmayın ki hayatımızda birçok konunun telafisi olabilir ancak sağlığın telafisi olmaz. Gerek kendiniz gerekse sevdikleriniz için lütfen evde kalın hareketsiz kalmayın. Ümit ediyorum ki en yakın zamanda, sosyal hayatın normalleştiği günlere kavuşacağız. Evde Kalın Hareketsiz Kalmayın sloganıyla bir kez daha siz değerli vatandaşlarımızın evlerinde kalarak bu süreçte bizlere destek olmasını önemle rica ediyorum' dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: İpekyolu, DHA, Güncel
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