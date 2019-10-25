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Spor irem yaman, g4 ekstra avrupa şampiyonası biletini aldı

SPOR İrem Yaman, G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası biletini aldıErcan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ - ANKARA DHATürkiye Tekvando Federasyonu'nun milli sporcular İrem Yaman ile Hatice Kübra İlgün arasında organize ettiği seçme müsabakasını İrem Yaman kazandı.

25.10.2019 13:46
SPOR İrem Yaman, G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası biletini aldı
Ercan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ - ANKARA DHA
Türkiye Tekvando Federasyonu'nun milli sporcular İrem Yaman ile Hatice Kübra İlgün arasında organize ettiği seçme müsabakasını İrem Yaman kazandı. Yaman böylece 57 kiloda, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda kota mücadelesine çıkmaya hak kazandı.
Ankara İsmet Iraz Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya seyirciler yoğun ilgi gösterdi. İlk yarısı 5-5 eşitlikle sonuçlanan müsabakanın 2. raundunu, İrem Yaman 12-9 üstün tamamlarken, Hatice Kübra İlgün son 30 saniyede skoru 13-13 yaparak normal süresi eşitlikle biten maçı altın vuruşa taşıdı. Altın vuruşta ilk sayıyı alan İrem Yaman, maçı 15-13 kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda 57 kiloda mücadele etme hakkı kazandı.
Şampiyona 1-3 Kasım tarihlerinde İtalya'nın Bari kentinde yapılacak.
Spor irem yaman, g4 ekstra avrupa şampiyonası biletini aldı

Hatice Kübra İlgün, İrem Yaman, Ankara, Avrupa, Güncel

Kaynak: DHA

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