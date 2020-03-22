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SPOR İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı ve sporculardan koronavirüs mesajı

SPOR İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı ve sporculardan koronavirüs mesajıANKARA,(DHA)Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, Atletizm 400 metre Deafliympcs şampiyonu ve rekortmeni Yasin Süzen, İşitme Engelliler Kadın Basketbol Takımı kaptanı Ecrin Köse...

22.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:43
SPOR İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı ve sporculardan koronavirüs mesajı
ANKARA,(DHA)
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, Atletizm 400 metre Deafliympcs şampiyonu ve rekortmeni Yasin Süzen, İşitme Engelliler Kadın Basketbol Takımı kaptanı Ecrin Köse ve Voleybol milli takım kaptanı, Deafliympcs sampiyonu Cevat Şimşek, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) koronavirüs tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
SPORUMU VE ANTRENMANIMI EVDE YAPIYORUM
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, milli sporcular Yasin Süzen, Ecrin Köse ve Cevat Şimşek, koronavirüse karşı uyulması gerekenlere şu mesajla vurgu yaptı
Hepimizin sorumlulukları var. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, Spor Bakanımız ve kurumlarımız ülkemiz için seferber olmuşlardır. Bizler de üzerimize düşen görevi yaparak ülkemize ve milletimize destek olalım. Kendini, aileni ve sevdiklerini korumak için evde kal Türkiye. Ben sporumu ve antrenmanımı evde yapıyorum.
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SPOR İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı ve sporculardan koronavirüs mesajı

Kaynak: DHA

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SPOR İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı ve sporculardan koronavirüs mesajı
Etiketler : Atletizm, Türkiye, DHA, Güncel

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