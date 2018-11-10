Spor İstanbul Maratonu İçin Houston'dan Geldi!

Spor (ÖZEL) İstanbul
Maratonu için Houston'dan geldi!
Jaime Altamirano Bu benim 27'nci maratonum olacak
Bir kıtadan diğerine koşmak ilginç ve onun için buradayım
Hedefim 4 saatin altında koşmak
Enver ALAS İSTANBUL (DHA
) - Meksikalı atlet Jaime Altamirano, yarın koşulacak Vodafone İstanbul Maratonu için ABD
'nin Houston kentinden İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı
'nda Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtlayan Altamirano, İstanbul'a ilk kez geldiğini belirterek, Yarın koşulacak İstanbul Maratonu için geldim. Profesyonel atlet değilim ancak bütün büyük maratonlara katılmaya çalışıyorum. Bu benim 27'nci maratonum olacak dedi.
BİR KITADAN DİĞERİNE KOŞMAK İLGİNÇ VE ONUN İÇİN BURADAYIM
İstanbul Maratonu'nun çok iyi bir organizasyon olduğunu belirten Altamirano, Bir kıtadan diğerine koşmak ilginç ve onun için buradayım. İstanbul Maratonu 'Gold' bir marathon ve dünya üzerinde bu standarda ulaşmış bir maraton yok. Bu nedenle çok iyi bir organizasyon. Hedefim 4 saatin altında koşmak. Profesyonel bir atlet olmadığım için daha hızlı koşamıyorum. Bir kıtadan bir kıtaya koşarken şehri görmek; özellikle yayalara açık olmayan sadece araçların geçebildiği bir köprüden geçmek bana ilginç geliyor. Koşmayan insanların da vereceği destek her şehirde farklı oluyor ve bunu merak ediyorum. Ayrıca çayını, yemeklerini, şehrin kokusunu tatmak istiyorum ifadelerini kullandı.
Jaime Altamirano daha sonra yarışacağı göğüs numarası ile DHA kameralarına poz verdi.
Amerika Birleşik Devletleri,İstanbul
10 Kasım 2018 Cumartesi 19:49