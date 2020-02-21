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Spor istanbul valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı başladı

SPOR İstanbul Valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı başladıOlgucan KALKAN - Ali DANAŞ İstanbul,(DHA) -İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın daveti üzerine TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig'de yer alan 4 büyük kulübün başkanının katıldığı toplantı başladı.

21.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:16
SPOR Valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı başladı
Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ İstanbul,(DHA) -
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın daveti üzerine TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig'de yer alan 4 büyük kulübün başkanının katıldığı toplantı başladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak derbi karşılaşmaları öncesinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarını valililk binasına davet etti. Türkiye Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in de yer aldığı toplantı saat 1630 gibi başladı. Düzenlenen toplantıda cumartesi günü Beşiktaş-Trabzonspor, pazar günü ise Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak maçlarda gerginlik yaşanmaması, taraftarların stada ulaşımları ve alınacak güvenlik tedbirleri üzerinde durulacağı öğrenildi.
Spor istanbul valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı başladı

Nihat Özdemir, İstanbul, Futbol, Güncel

Kaynak: DHA


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