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Spor istikbal mobilya kayserispor - yukatel denizlispor maçının ardından

Yukatel Denizlispor maçının ardındanYasin DALKILIÇ - İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) - Süper Lig'in 5'inci haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında ağırladığı Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.

21.09.2019 21:47
Yukatel Denizlispor maçının ardından
Yasin DALKILIÇ - İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA) - Süper Lig'in 5'inci haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında ağırladığı Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonunda her iki teknik adam 90 dakikayı yorumladı.
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman yaptığı açıklamada, "Skordan memnun değiliz. Oyunun ilk 10'lık bölümü ile eşitlenen bölümü arasında fark var. Maça iyi başladık. Golden sonra da ataklarımız var. 2'nci golü bulmamız gereken pozisyonlar var. Yediğimiz golden önce oyuncu değiştirmemiz gerektiğini oyun gösteriyordu. Beraberlikten sonra 2'nci golü de yiyebilirdik. Çok farklı bir oyun gelişti. 1 puan bizim için yeterli değil. Ligin dibindeki takım olduk. Mutlaka galibiyet almamız gerekirdi. Oyuna giren oyuncuların takıma katkı vermesi gerekiyor. Oyuna girenlerinde katkıyı göstermediğinde oyun farklı yerler gidebiliyor. Önümüzde 2 deplasman var." diye konuştu.
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise maç sonu değerlendirmesinde, "Çağdaş futbol oynamaya devam edeceğiz. Çok gol kaçırdığımız bir maç oldu. Deplasman 1 puan buruk sevinç yaşattı. Tüm futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Seyir zevki veren maç izletmeye devam edeceğiz. Kayserispor deplasmanının zor olacağını biliyorduk. İlk 20 dakika rakibimiz baskılı oynadı. Daha sonra oyuna dengeyi getirdik" dedi.
Spor istikbal mobilya kayserispor - yukatel denizlispor maçının ardından

İstikbal Mobilya, Denizlispor, Kayserispor, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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